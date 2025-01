Rechenspiele: So erreicht der VfB Stuttgart die Playoffs der Champions League

Nächsten Mittwoch (29.1.) kommt es in der Champions League am letzten Spieltag der Ligaphase zum Showdown. Dann entscheidet sich: Wer schafft den direkten Sprung ins Achtelfinale, wer muss den Umweg über die Playoffs nehmen und wer ist raus? So stehen die Chancen für den VfB Stuttgart.

Mit zehn Punkten steht der VfB Stuttgart aktuell auf Platz 24 der Tabelle in der Ligaphase der Champions League. Der würde gerade so reichen, um den Sprung in die Playoffs zu schaffen, denn die Teams auf den Rängen 9 bis 24 erreichen die Zwischenrunde.

Die Entscheidung fällt am Mittwoch (29.1.), dem achten und letzten Spieltag. Dann trifft die Mannschaft von Sebastian Hoeneß auf Paris Saint-German. Ein brisantes Duell, denn die Franzosen stehen momentan -punktgleich mit den Schwaben - auf Rang 22. Ab Tabellenplatz 25 scheiden die Teams nach der Vorrunde aus, die acht Bestplatzierten erreichen direkt das Achtelfinale.

Fluch besiegt und erster Doppelpack beim 3:1 Sieg des VfB - DEIN VfB #142 | SWR Sport

Der VfB Stuttgart erreicht sicher die Playoffs, wenn...

...ein Sieg gegen Paris Saint-German gelingt. Denn durch den 3:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava hat sich der VfB eine gute Ausgangssituation verschafft und kann den Einzug in die Playoffs am letzten Spieltag aus eigener Kraft schaffen. Holen die Schwaben drei Punkte im Heimspiel gegen den Spitzenreiter der französischen Liga, geht die Reise in der Champions League weiter.

...er unentschieden gegen Paris Saint-German spielt und Dinamo Zagreb nicht mit mehr als sechs Toren Unterschied gegen den AC Mailand gewinnt. Ein Remis würde also schon ziemlich sicher fürs Weiterkommen reichen.

Der VfB Stuttgart muss zittern, wenn...

...er gegen Paris Saint-German verliert. Dann ist das Erreichen der Playoffs zwar weiter möglich, die Schwaben sind aber davon abhängig, dass Manchester City nicht gegen den FC Brügge gewinnt, Dinamo Zagreb nicht gegen AC Mailand siegt und/oder Donezk nicht gegen Dortmund gewinnt und die aktuell im Vergleich zum VfB fünf Tore schlechtere Tordifferenz wettmacht.

Bei einer Stuttgarter Niederlage gäbe es aber trotzdem die Möglichkeit, Sporting Lissabon und/oder Benfica Lissabon in der Tabelle zu überholen. Und zwar käme es dann aufs Torverhältnis an. Der VfB (minus 1) müsste dann auf deutliche Pleiten der beiden Klubs aus der portugiesischen Hauptstadt hoffen und dürfte selbst nicht hoch verlieren. Sporting (plus 1) trifft am letzten Vorrundenspieltag auf Bologna, das bereits ausgeschieden ist. Benfica (plus 2) muss bei Juventus Turin antreten.

Der VfB Stuttgart ist sicher raus, wenn...

...er gegen Paris Saint-German verliert und Manchester City gegen den FC Brügge gewinnt, Dinamo Zagreb drei Punkte gegen den AC Mailand holt und/oder Donezk in Dortmund siegt und sein im Vergleich zum VfB Stuttgart schlechteres Torverhältnis ordentlich aufbessert.