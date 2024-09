VfB Stuttgart mit riesiger Vorfreude auf Real Madrid

Der VfB Stuttgart bekommt es im ersten Champions-League-Spiel seit 14 Jahren mit Real Madrid zu tun. Die Vorfreude ist riesig, doch es gibt Hürden.

Real Madrid. Es geschieht wirklich: Der VfB Stuttgart spielt Champions League - bei Real Madrid. Die Vorfreude auf das erste Champions-League-Spiel seit 14 Jahren und dann noch beim größten und prestigeträchtigsten Fußball-Club der Welt ist gigantisch. Auch die Generalprobe (3:1 gegen Borussia Mönchengladbach) ist dem VfB Stuttgart geglückt.

Etwa 40.000 Fans wollten mit dem VfB nach Spanien reisen. Allein die offiziellen Fanclubs wollten 30.000 Tickets bestellen. Weil es keine Direktflüge von Stuttgart nach Madrid gibt, hat die Fan-Initiative "VfBaway" vier Flieger gechartert, die innerhalb weniger Tage ausverkauft waren.

Real Madrid hat dem VfB Stuttgart nur 4.000 Tickets zur Verfügung gestellt

Allerdings muss Real Madrid nach UEFA-Regeln nur fünf Prozent der Stadionplätze für Gästefans zur Verfügung stellen - im Estadio Santiago Bernabéu (81.044 Plätze) wären das etwas mehr als 4.000 Fans.

Laut "Stuttgarter Zeitung" hat Real Madrid versucht, der Kreativität der Stuttgarter enge Grenzen zu setzen, indem sie die Hürden für Ticketkäufe kurzfristig erhöht haben. Auswärtsfahrten haben in Spanien keine große Tradition und Bilder wie beim Viertelfinale der Europa League, als etwa 30.000 Eintracht-Frankfurt-Fans am 14. April 2022 das Camp Nou in Barcelona übernahmen, wollen sie in Madrid ganz gerne vermeiden.

VfB Stuttgart erwartet 25.000 Fans in Madrid

Laut Vorstandschef Alexander Wehrle rechnet der VfB Stuttgart trotzdem mit etwa 25.000 Fans in Madrid. Vorsichtigere Schätzungen gehen von etwa 15.000 Fans aus. Die müssen jedoch aufpassen, denn Real Madrid hat angekündigt, Zuschauern in VfB-Kleidung den Zutritt zu den neutralen Sektoren zu verweigern. Auch das Commando Cannstatt rät davon ab, außerhalb des Gästeblocks in Rot aufzulaufen.

Auch sonst müssen sich die VfB-Fans an einige Detail gewöhnen: So müssen die Schwaben in Spanien auf ihren Trikot-Sponsor verzichten, weil es dort verboten ist, für Sportwetten zu werben. Zudem ist es in Spanien üblich, dass Gästefans nach Abpfiff auf unbestimmte Zeit im Block festgehalten werden, um den Kontakt zu den Heimfans zu minimieren.

VfB Stuttgart als große Unbekannte

Umgekehrt hält sich die Euphorie jedoch in Grenzen: "Die Leute in Madrid kennen den VfB Stuttgart wegen Khedira. Sami Khedira kam aus Stuttgart. Er war ein sehr beliebter Spieler, vor allem in den ersten paar Jahren", sagte Tomás Roncero, Real-Madrid-Chef der spanischen Sportzeitung "AS". Der aktuelle Kader berge aus spanischer Sicht jedoch einige Überraschungen: "Die aktuellen Spielen kennen die Leute eher nicht. Aber es ist eine deutsche Mannschaft, von daher haben wir Respekt."