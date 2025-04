Last-Minute-Gegentor: VfB Stuttgart II verpasst Sieg in Unterhaching

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart II hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga einen wichtigen Sieg verpasst. Im Kellerduell bei der SpVgg Unterhaching führten die Schwaben bis in die Nachspielzeit, ehe sie doch noch Punkte liegen ließen.

Im Kellerduell der 3. Liga haben sich die SpVgg Unterhaching und der VfB Stuttgart II 2:2 (1:1) getrennt. Benjamin Boakye (8. Minute) traf in einer umkämpften Partie früh für die Schwaben, Luc Ihorst (27.) glich für die Gastgeber aus. Die erneute Führung für die Zweitvertretung des Bundesligisten erzielte Thomas Kastanaras (77.). In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) erzielte Lenn Jastremski den Ausgleich für die Hausherren.

Stuttgart steht durch das Remis weiterhin auf Tabellenplatz 17, dem ersten Abstiegsrang. Unterhaching bleibt Letzter.

Beide Teams tief im Tabellenkeller

Es war ein echtes Kellerduell im Sportpark Unterhaching. Die Gastgeber haben als Letzter trotz des Auswärtserfolgs unter der Woche in Mannheim (2:0) nur noch auf dem Papier Chancen auf den Klassenerhalt. Die U23 des VfB Stuttgart stand zwar vor der Partie auf Tabellenplatz 17 - dem ersten Abstiegsrang - , aber mit Tuchfühlung zum unteren Mittelfeld der 3. Liga.

Benjamin Boakye mit der frühen Führung für den VfB Stuttgart II

Die Gäste gingen mit ihrer ersten echten Chance in Front. Nach einem Fehlpass von Unterhachings Routinier Manuel Stiefler bediente VfB-Regisseur Laurin Ulrich den startenden Boakye auf der linken Seite. Der Mittelfeldspieler blieb im Eins-gegen-Eins mit SpVgg-Keeper Kai Eisele cool und schob zum 0:1 ein (8.).

In der Folge hatte Unterhaching mehr vom Spiel - und kam in der 27. Minute zum Ausgleich. Nach einem Konter und Vorlage von Fabio Torsello traf Ihorst zum verdienten 1:1-Ausgleich - gleichzeitig der Halbzeitstand.

Die zweite Hälfte begann mit einer Riesenchance für Stuttgart. Dominik Nothnagel bediente mit einem Traumpass Angreifer Wahid Faghir. Der Däne war völlig frei vor Eisele, scheiterte aber am stark reagierenden Torhüter der SpVgg.

Thomas Kastanaras steht goldrichtig

Auch in der Folge machten die Schwaben Druck, der VfB II war nun die spielbestimmende Mannschaft. In der 77. Minute belohne sich das Team von Trainer Markus Fiedler. Nach einem schönen Querpass von der linken Seite von Ulrich tat Kastanaras das, was ein Stürmer tun muss. Er stand richtig und schob zum 2:1 für die Gäste ein (77.).

Die Gäste ließen in der Schlussphase einige gute Konterchancen liegen, etwa durch Mo Sankoh. Die Quittung gab es dafür in allerletzter Sekunde. Nach einer scharfen Hereingabe von Simon Skarlatidis traf Jastremski zum 2:2-Endstand (90.+3).

Für beide Mannschaften geh es am Osterwochenende weiter. Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag (19.04., 14 Uhr) den SC Verl. Unterhaching muss zur gleichen Zeit beim SV Wehen Wiesbaden ran.