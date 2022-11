Corvin Tondera-Klein SWR SWR1

Lieblingsband/-titel

"Ohje, das wird schwer. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann nehme ich den 'Angel Song' von Ezio. Kennt ihr nicht? Dann Wallis Bird mit 'Ghost of Memories' oder 'Blossoms in the street'. Auch nicht? Dann Gregory Porter mit 'Painted on Canvas' oder 'Don't stop the music' von Jamie Cullum oder ..."

Meine Lieblings 80er Hits: Disco-Dauerwellen-Mix Technotronic »Pump Up The Jam« Chaka Khan »I Feel for You« Michael Jackson »Smooth Criminal« Breakwater »Release the Beast« Patrice Rushen »Forget Me Nots« Prince »Kiss« Silent Circle »Touch in the Night« Bronski Beat »Why ?« Odyssey »Going Back to My Roots« Rick James »Super Freak« Neneh Cherry »Buffalo Stance« Loleatta Holloway »Love Sensation« Miami Sound Machine »Dr. Beat« Depeche Mode »People are People«

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für ihn aus: "Dass man selbst nach einer sehr kurzen Fahrradstrecke völlig außer Atem sein kann."

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

... dann würde er auf jeden Fall versuchen, Menschen auf einem anderen Weg zu unterhalten.

Lieblingssprichwort/-fluch

"'S isch net elles Holz was glänzt' versprach sich einst ein Kumpel, seitdem arbeite ich daran, dass sich der Spruch durchsetzt."