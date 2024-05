Nach dem Frust über die Schlussphase in Leverkusen empfängt der VfB Stuttgart den Rekordmeister und kann den Einzug in die Champions League klarmachen. Die Fans sind optimistisch.

Der VfB Stuttgart war am vergangenen Wochenende ganz nah dran, dem Meister aus Leverkusen die erste Saisonniederlage beizubringen. Nicht zuletzt aufgrund einiger viel diskutierter Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Zwayer kam es letztlich nicht dazu, das Spiel endete 2:2.

Mittlerweile ist der Ärger verraucht, das zeigte sich auch beim öffentlichen Training der Schwaben. Mit einem Sieg gegen Rekordmeister am kommenden Samstag (15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) kann der VfB den Einzug in die Champions League klarmachen - auch ohne auf einen fünften deutschen Startplatz zu hoffen, der nach dem Abschneiden der deutschen Klubs in der aktuellen Saison winkt.

Bayerns Königsklassen-Traum als VfB-Chance?

Und das Stuttgarter Umfeld glaubt fest daran, dass die Mannschaft von Sebastian Hoeneß die Bayern packen wird. "Wir haben gute Chancen, drei Punkte mitzunehmen", sagte ein Fan im Gespräch mit SWR Sport. So oder ähnlich antworten fast alle auf die Frage, was denn drin sei gegen den FC Bayern.

Neben der eigenen starken Leistung in Leverkusen sehen viele VfB-Fans die Münchner in dieser Saison nicht mit einer solchen Konstanz ausgestattet. Und es gibt noch einen weiteren Grund, der für den VfB sprechen könnte. Die Bayern kämpfen im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid darum, die Saison zu retten und zumindest eine Titel-Chance am Leben zu erhalten. "Ich denke, die Champions League, die sie davor und danach spielten, könnte uns in die Karten spielen", sagte ein Fan.

Die größten Spiele zwischen dem VfB und dem FC Bayern

VfB mit Wut im Bauch nach dem Leverkusen-Spiel

Schlechte Erinnerungen haben die Schwaben derweil ans Hinspiel, als der VfB mit 0:3 in München unterlag. Es war das einzige Spiel in dieser Saison, in der das Hoeneß-Team chancenlos war. Ein Ergebnis, das abgehakt scheint. Das zeigte sich schon nach dem Abpfiff in Leverkusen. "Wir gehen ein bisschen sauer in die Woche rein. Ich glaube, dass wir die Wut mitnehmen und am Samstag ins Positive umwandeln, um die drei Punkte zu Hause zu lassen", hatte Angreifer Deniz Undav im Sportschau-Interview gesagt.

Optimismus ist also angesagt beim VfB. "Das Hinspiel war ein 3:0 für Bayern. Also wird es mindestens ein 3:0 für Stuttgart", wagte ein Fan eine mutige Prognose. Ein derart deutlicher Sieg wäre eine große Überraschung. Nach den Leistungen in den vergangenen Wochen ist die Einschätzung eines weiteren Fans aber nicht von der Hand zu weisen: "Wir müssen uns vor Bayern nicht verstecken - höchstens die Bayern vor uns."