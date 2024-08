Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart konnte auswärts bei der SG Dynamo Dresden das Spiel nicht für sich entscheiden. Die Mannschaft verlor am vierten Spieltag mit 0:2.

Der VfB Stuttgart II unterlag der SG Dynamo Dresden am vierten Spieltag der Saison in der 3. Liga mit 0:1 (0:1). Nach einer Viertelstunde sorgte Christoph Daferner für die Dresdner Führung (15.). Tony Menzel erzielte in der 72. Spielminute das zweite Tor für die Dresdner und entschied das Spiel. Die Stuttgarter waren über eine halbe Stunde in Unterzahl.

Daferner trifft für die SG Dynamo Dresden mit der ersten großen Torchance

In den ersten Minuten passierte nicht viel im Spiel zwischen den Gästen aus Stuttgart und der Heimmannschaft aus Dresden. Es war ein Abtasten im Mittelfeld, Dresden zog sich im eigenen Stadion zurück und stand kompakt. Der VfB fand in den ersten Aktionen keine Lösungen, um die Defensive zu überwinden. Der erste Abschluss der Dresdner landete dann direkt im Stuttgarter Tor. Nach einem schönen Pass in die Tiefe war Christoph Daferner frei im Strafraum der Stuttgarter und brachte mit einem Heber Dynamo Dresden in Führung (15.)

Beim VfB war Benjamin Boakye der auffälligste Akteur in der Offensive. Sein Abschluss kurz nach dem Gegentor wurde im Strafraum abgeblockt. Der Ball wurde flog hoch - Dresdens Torhüter Schreiber klärte die Situation etwas kurios (21.).

VfB Stuttgart II im ersten Durchgang harmlos

Auch nach dem Führungstreffer war Dresden weiter die spielbestimmende Mannschaft. Vier Minuten nach Dynamos Torerfolg steckte Daferner auf Hauptmann, der aus spitzem Winkel aber verzog. Von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart war Offensiv bis dahin nicht viel zu sehen. Die Gäste kombinierten zwar gut durch das Mittelfeld, ohne dabei aber vor dem Dresdner Tor gefährlich zu werden. Die Großchancen hatte ausschließlich die Heimmannschaft in der ersten Hälfte. Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld kam Vinko Safina für Dynamo Dresden am zweiten Pfosten völlig frei zum Kopfball, Stuttgarts Schlussmann Dennis Seimen hielt stark und lenkte den Ball an die Latte (31.)

Bis auf viele Zweikämpfe und eine kurze Rudelbildung im Mittelfeld passierte in der letzten Viertelstunde des ersten Durchgangs nichts mehr und Schiedsrichter Mario Hildenbrandt pfiff den ersten Durchgang ab. Die Zweite Mannschaft des VfB Stuttgart ging gegen die SG Dynamo Dresden mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kam bei Dresden Robin Meißner für Torschütze Christoph Daferner in das Spiel. Die Stuttgarter blieben personell unverändert.

VfB Stuttgart II kurz nach der Pause in Unterzahl

Auch im Zweiten Abschnitt erwischte Dresden die bessere Anfangsphase. Nach einem groben Fehler des Stuttgarter Kapitäns Dominik Nothnagel im Spielaufbau setzte der bereits verwarnte Samuele di Benedetto zentral vor dem eigenen Tor zur Grätsche an und traf dabei Gegenspieler Tony Menzel. Zuerst ließ Schiedsrichter Hildenbrandt den Vorteil laufen und Dresden traf durch Meißner den Pfosten. Danach sah di Benedetto zurecht die Gelbrote Karte (56.). Die Stuttgarter spielten also danach über eine halbe Stunde in Unterzahl. Danach gab es in der zweiten Halbzeit lange keine Chancen auf beiden Seiten.

Stuttgarts Trainer Markus Fiedler reagierte nach dem Platzverweis und brachte gleich drei neuer Spieler in die Partie. Luan Simnica kam für Christopher Oliver, Frederik Schumann für Tom Barth und Alexander Groiß für Lukas Laupheimer (65.). Die Wechsel blieben in den ersten Minuten allerdings wirkungslos. Dresden war weiterhin das dominante Team und erhöhte in der 72. Spielminute durch Tony Menzel auf 2:0. Sapina ließ im Mittelfeld mit einer Körpertäuschung Stuttgarts Simnica stehen und flankte auf den zweiten Pfosten. Dort lief Menzel völlig frei ein und vollendet per Kopf.

SG Dynamo Dresden brachte Sieg gegen VfB Stuttgart II sicher nach Hause

Danach ließ die SG Dynamo Dresden nichts mehr anbrennen und brachte den Sieg souverän nach Hause. Die Zweite Mannschaft des VfB Stuttgart schaffe es in 90. Minuten nicht einmal richtig gefährlich vor das Tor der Dresdner zu kommen und verlor verdient mit 0:2. Für die VfB-Reserve geht es in der 3. Liga am 14. September nach der Länderspielpause weiter. Dann trifft das Team Zuhause auf den FC Ingolstadt (14.09.,14:00 Uhr). Die SG Dynamo Dresden spielt als nächstes auswärts beim TSV 1860 München (14.09. / 14:00 Uhr).