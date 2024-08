per Mail teilen

Der VfB Stuttgart und seine Fans sind bereit für die neue Saison: Das Team dominiert im Testspiel gegen Athletic Bilbao, 50.000 feiern im Stadion.

50.000 Fans, sommerliche Temperaturen und das Team des VfB Stuttgart, das sich in starker Frühform präsentiert: Bei der Saisoneröffnung feierten die Schwaben am Samstag einen 4:0-Sieg gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao.

"Wir haben eine gute Leistung gezeigt, vor allem in den Punkten Intensität, Aggressivität, Struktur - aber nicht die hundertprozentige Gegenwehr gezeigt hat", sagte Trainer Sebastian Hoeneß im Gespräch mit SWR Sport. "Das aber soll unsere Leistung nicht schmälern."

Doppelpack-Silas, Gänsehaut-Undav

Schon in der ersten Halbzeit hatte die Startelf von Coach Hoeneß, die noch ohne die EM-Fahrer auskam, Spielfreude und die Rückkehr ins Stuttgarter Stadion zelebriert und mit 2:0 geführt. Silas machte mit seinem Führungstreffer (11. Minute) den Anfang, auch die Neuzugänge Ermedin Demirovic (14.) und Nick Woltemade (79.) steuerten Treffer zum 2:0 und zum 4:0 bei. Silas erzielte durch sein zwischenzeitliches 3:0 einen Doppelpack (49.).

Für Gänsehaut bei sommerlichen Temperaturen sorgte dann ein anderer: Deniz Undav, der beim VfB am Freitag einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat und damit fest von Brighton & Hove Albion an den Neckar gewechselt ist, wurde in der 84. Minute eingewechselt - und von den Fans gefeiert.

Hoeneß freut sich über Undav-Wechsel

Dass der Transfer trotz zäher Verhandlungen schließlich doch geklappt hat, ist für Fans und Verantwortliche etwas Besonderes: "Es hat sehr lange gedauert, es waren sehr schwierige Verhandlungen - am Ende haben unsere Verantwortlichen das über die Linie gezogen haben. Darüber bin ich froh, und wie man gehört hat, auch die Fans", sagte Hoeneß.

Der Coach und sein Team müssen am 17. August zum Supercup in Leverkusen ran. Die Erstrunden-Aufgabe im DFB-Pokal beim SC Preußen Münster bestreiten die Schwaben deswegen erst am 27. August. Drei Tage vor dem ersten DFB-Pokalspiel beginnt die Bundesliga-Saison für die Stuttgarter mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg.