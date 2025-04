Alexander Wehrle verlängert langfristig beim VfB Stuttgart

per Mail teilen

Mit Kontinuität in die Zukunft: Alexander Wehrle hat seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart bis 2030 verlängert.

Zuletzt hatte beim VfB bereits Trainer Sebastian Hoeneß bis 2028 - und ohne Ausstiegsklausel - verlängert. Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner, deren Verträge jeweils bis 2027 laufen, sind langfristig an den Club gebunden. Nun herrscht auch bei Wehrle Klarheit.

Wehrle bekleidet seinen Posten bei der Schwaben seit März 2022. Er folgte damals auf den früheren Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. Zuvor war Wehrle neun Jahre Geschäftsführer beim 1. FC Köln gewesen.

"Herzenssache" für Wehrle

"Der VfB Stuttgart ist und bleibt eine Herzenssache für mich – umso mehr freue ich mich über das Vertrauen des Aufsichtsrats und die Fortsetzung unseres gemeinsamen Weges", wird Wehrle in einer Mitteilung zitiert. "In den zurückliegenden drei Jahren haben wir sportlich, wirtschaftlich und strukturell wichtige Fortschritte gemacht und den VfB wieder als attraktiven Standort im nationalen und internationalen Fußball positioniert."

Für den Klub ist die Vertragsverlängerung der logische Schritt nach den letzten Jahren. "Alexander Wehrle und sein Vorstandsteam haben in den zurückliegenden Jahren Außergewöhnliches geleistet für unseren VfB", so Aufsichtsratsvorsitzender Dietmar Allgaier. "Angetreten in einer äußerst schwierigen Gesamtlage gelang dem VfB Stuttgart unter seiner Führung die wirtschaftliche Konsolidierung, das sportliche Wiedererstarken und die konsequente Neuausrichtung auf praktisch allen Geschäftsfeldern."

VfB kommt unter Wehrle voran

Seit seinem Amtsantritt hat sich der VfB auf vielen Ebenen weiterentwickelt. Auch sportlich steht der Klub gut da: So feierten die Schwaben nach dem Fast-Abstieg 2023 ein Jahr später sensationell die Vizemeisterschaft hinter Bayer Leverkusen. In dieser Spielzeit steht Stuttgart im Finale des DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld (24. Mai).

Wehrle, der im Februar seinen 50. Geburtstag feierte, steht darüber hinaus für eine "Verankerung des VfB als gesellschaftlich-kultureller Faktor in Stadt und Region", wie es auf der VfB-Webseite heißt.