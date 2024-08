Nach langem Poker fix! Deniz Undav bleibt beim VfB Stuttgart

Lange zog sich der Poker um Nationalstürmer Deniz Undav hin. Nun gibt es Klarheit zwischen dem VfB Stuttgart und Brighton & Hove Albion über Undavs Zukunft.

Deniz Undav bleibt beim VfB Stuttgart. Die Schwaben verpflichteten den Nationalstürmer von Brighton & Hove Albion für eine kolportierte Ablösesumme von 27 Millionen Euro, die durch Boni auf bis zu 30 Millionen Euro ansteigen kann. Undav erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

"Nach langen und anspruchsvollen Verhandlungen haben wir jetzt eine vertragliche Grundlage geschaffen, um langfristig mit Deniz planen zu können. Wirtschaftlich führt uns dieser Transfer in eine neue Dimension, dennoch investieren wir dabei in Qualität, die sich bereits bewährt hat. Wir sind glücklich, dass wir in dieser Sache nun Vollzug melden können und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit Deniz", sagte Fabian Wolgemuth, der Sportvorstand des VfB zur Verpflichtung des Fanlieblings.

Fulminante Saison beim VfB macht Deniz Undav zum Nationalspieler

Der 28-jährige Undav wechselte im Sommer 2023 auf Leihbasis von den Engländern an den Neckar. Hier verpasste er auf Grund eines Außenbandanrisses im Knie zwar die ersten Spiele der Saison 2023/2024, konnte sich aber anschließend schnell im VfB-Angriff etablieren.

18 Tore und 10 Vorlagen in 33 Spielen in Bundesliga und DFB-Pokal sorgten dafür, dass Undav nicht nur zu einem der besten Stürmer Deutschlands avancierte, sondern auch für die Berufung in die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bei der Heim-EM 2024 kam Undav im Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1) kurz zum Einsatz. Und auch bei den VfB-Fans machte sich der 27-Jährige durch seine Leistungen und seine nahbare Art in der vergangenen Spielzeit beliebt.

Lange Verhandlungen zwischen VfB und Brighton um Deniz Undav

So fulminant die Saison für Undav verlief, so langwierig gestalteten sich die Bemühungen der Schwaben, den in Varel (Niedersachsen) geborenen Mittelstürmer fest zu verpflichten. Laut Medienberichten soll der VfB ende Juni eine Kaufoption für Undav gezogen haben, die Brighton aber umgehend mit einer Rückkaufoption konterte.

Durch die nun freien Verhandlungen wurde Undav für die Stuttgarter deutlich teurer, der Poker zog sich bis in den August hinein. Nun ist es fix: Undav bleibt beim VfB Stuttgart.