Aufsteiger mit erstem Saison-Sieg: VfB Stuttgart II gewinnt gegen 1860 München

Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart schlägt sich weiter gut in der 3. Liga. Gegen die Münchner Löwen gab es für die Schwaben den ersten Saisonsieg. Ein Traumtor brachte die Entscheidung.

Der VfB Stuttgart II hat den TSV 1860 München am zweiten Spieltag der Saison in der 3. Liga mit 3:1 (1:0) geschlagen. Damit bleibt der VfB, Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest, ungeschlagen und nimmt mit vier Punkten den vierten Tabellenplatz ein. Die Münchner stehen mit null Punkten auf dem 20. und damit dem letzten Platz. Vor 6.200 Zuschauern in der Arena in Großaspach sorgte Jarzinho Malanga für die Führung für Stuttgart (37.), in der zweiten Hälfte erhöhten Thomas Kastanaras (51.) und Dominik Nothnagel (57.) für die Schwaben. Der Münchner Fabian Schubert konnte mit seinem Tor zum 3:1 nur noch verkürzen (83.).

VfB Stuttgart II trifft in schwerfälliger erster Hälfte

Bei hohen Temperaturen in Großaspach dauerte es sieben Minuten, bis die Löwen zum ersten Mal für Torgefahr sorgten. Dann hatte Stürmer Raphael Ott nach einer Hereingabe von links die erste Chance für München, VfB-Keeper Dennis Seimen nahm dessen zentralen Abpraller aber sicher auf. Nach einer knappen Viertelstunde waren es erneut die Münchner, die sich in der Offensive zeigten. Verteidiger Lukas Reich brach auf der rechten Außenbahn durch und verfehlte mit seinem Schuss das lange Eck des Stuttgarter Tores knapp (14.).

In der Folge schlief das Spiel zunehmend ein. Beide Teams waren um defensive Stabilität bemüht, die Partie spielte sich meistens zwischen den Strafräumen ab. Dann ging Stuttgart II dann aber in Führung. Der VfB-Mittelfeldmann Jarzinho Malanga drang mit dem Ball am Fuß von links in den Löwen-Strafraum ein und schlenzte das Spielgerät sehenswert in die rechte Ecke des Münchner Tores (37.). Das 1:0 war zugleich auch die letzte nennenswerte Szene, bevor Schiedsrichter Daniel Bartnitzki zur Pause pfiff.

Traumtor aus der eigenen Hälfte bringt die Entscheidung für Stuttgart II

Die zweiten Hälfte begann mit drei personellen Veränderungen der Münchner. Trainer Argirios Giannikis nahm Tuny Deniz, Ott und Leroy Kwadwo vom Feld und brachte Julian Guttau, Fabian Schubert und Florian Bähr neu in die Partie. Und um ein Haar hätten die drei Neuen direkt nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich bejubeln dürfen. Mittelfeldspieler Moritz Schröter zog im Strafraum der Schwaben ab und zwang Seimen zu einer starken Parade (46.). Auch in der Folge blieben die Gäste dran, der eingewechselte Schubert traf nur wenig später aus spitzem Winkel den Außenpfosten des Stuttgarter Tores (48.). Der fahrige Umgang mit den eigenen Tormöglichkeiten rächte sich für den TSV in der 51. Spielminute. Aus einer unübersichtlichen Situation im Strafraum der Löwen kam VfB-Stürmer Thomas Kastanaras aus sieben Metern zum Schuss, ließ René Vollath im Gäste-Tor keine Chance und traf zum 2:0 für den VfB II (51.).

Als sich München noch von dem erneuten Rückschlag zu erholen schien, legte Stuttgart noch einen drauf. Kapitän Dominik Nothnagel traf aus der eigenen Hälfte zum 3:0, als er einen entgegenkommenden Ball kurz hinter der Mittellinie mit vollem Risiko aufs Münchner Tor schoss. Vollath stand zu weit vor seinem Gehäuse, der Ball hüpfte über die Linie ins Netz (57.). Und fast wäre es für die Gäste noch schlimmer gekommen: Der eingewechselte VfB-Mittelfeldspieler Tom Barth verfehlte mit einem weiteren Schlenzer das Münchner Tor nur knapp (64.).

Schubert verkürzt für 1860 - Seimen hält den Sieg fest

Als alles bereits nach einem 3:0-Sieg für Stuttgart aussah, gelang auch den Löwen noch ein Treffer. Der eingewechselte Guttau flankte von der Torauslinie in den Stuttgarter Strafraum. Schubert kam in zentraler Position an den Ball und bezwang Seimen zum 3:1 (83.). In der Schlussphase musste der VfB-Torhüter noch einen erneuten Versuch von Schubert (90.) und einen Schuss von Eliot Muteba (90. +3) entschärfen, um so den 3:1-Sieg der Schwaben festzuhalten. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff verpasste der eingewechselte VfB-Spieler Luan Simnica noch das 4:1, als er mit einem Freistoß am Torpfosten scheiterte (90. +4).

Für die VfB-Reserve geht es in der 3. Liga in zwei Wochen weiter. Am 25. August empfängt das Team von Trainer Markus Fiedler den SV Wehen Wiesbaden (19:30 Uhr). 1860 München trifft am dritten Spieltag der 3. Liga auf Viktoria Köln (25.8., 13:30 Uhr).