Der VfB Stuttgart II hat ein siegreiches Debüt von Patrick Glöckner auf der Trainerbank von TSV 1860 München verhindert. Am 21. Spieltag der 3. Liga teilten beide Teams die Punkte.

Die Schwaben spielten bei 1860 München im Duell der abstiegsbedrohten Teams am Samstag (25.01.2025) 1:1 (0:0) unentschieden. Die Münchner, die sich unter der Woche von Trainer Argirios Giannikis getrennt und Patrick Glöckner als Nachfolger vorgestellt hatten, warten seit vier Spielen auf einen Sieg, beim VfB II sind es sogar schon fünf sieglose Partien. Laurin Ulrich brachte den VfB II mit 1:0 in Führung (57. Minute), Thore Jacobsen glich elf Minuten später aus.

VfB II erarbeitet sich die besseren Chancen

VfB-Trainer Fiedler hatte sein Team im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Hansa Rostock auf drei Positionen geändert, auch sein Gegenüber Glöckner brachte drei neue Spieler in die Startelf. In der ersten Viertelstunde konnte sich zunächst keines der beiden Teams Vorteile erarbeiten. Offensivbemühungen der Gastgeber wurden durch hohes Pressing der Stuttgarter häufig unterbunden. Durch das druckvolle Anlaufen erarbeiteten sich die Schwaben zunehmend Vorteile im Mittelfeld und näherten sich mit Abschlüssen von Thomas Kastanaras (17.) und Ulrich (23.) dem Münchner Tor immer mehr an.

Die dickste Chance für die Gäste gab es in der 27. Minute: Jarzhino Malanga wurde an der Strafraumkante freistehend von Kastanaras bedient, wartete aber mit seinem Abschluss zu lange, sodass Morris Schröter den Ball noch zur Ecke abfälschen konnte. Aus dieser resultierte die nächste Großchance, denn ein Kopfball von VfB-Kapitän Dominik Nothnagel klatschte nur an die Querlatte. Die Führung für die VfB-U23 wäre mittlerweile verdient gewesen. Die Münchner Löwen versuchten sich in das Spiel zurückzukämpfen, konnten aber keine Torchance kreieren. So ging es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

Ulrichs Einzelleistung zur VfB-Führung

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich im Stadion an der Grünwalder Straße ein ähnliches Bild wie vor der Pause. Der VfB machte das Spiel, münzte die Überlegenheit aber in zu wenig Torgelegenheiten um. Von 1860 kam offensiv gar nichts. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff wurden die VfB-Bemühungen belohnt: Ulrich dribbelte mit einer schönen Einzelleistung an zahlreichen Münchnern vorbei und schloss aus gut 16 Metern mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck ab. TSV-Keeper Marco Hiller war beim Gegentor chancenlos.

Jacobsen gleicht nach Eckball aus

Nach dem Gegentor wechselte 1860-Trainer Glöckner doppelt - und diese machten sich in der 68. Minute gleich bezahlt: Der eingewechselte Patrick Hobsch legte nach einer Ecke im Strafraum für den einlaufenden Jacobsen ab. Dieser zog mit Vollspann ab und knallte den Ball zum überraschenden Ausgleich unter die Latte. Der Ausgleich gab den Münchnern sichtlich Auftrieb, die Partie war nun ausgeglichen, denn beide Team wollten sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden geben. Die größten Gelegenheiten, noch einen Sieg einzufahren, hatten die Stuttgarter. Der eingewechselte Eliot Bujupi setzte einen Schuss ans linke Außennetz (89.), eine Aktion später ging ein Ball von Leonhard Münst über das Lattenkreuz. Daher stand beim Abpfiff das 1:1-Unentschieden.

VfB II in Wiesbaden, 1860 bei Viktoria Köln

Durch das Remis bleibt der VfB II mit nun 21 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. Am nächsten Spieltag (Samstag, 01.02., 14 Uhr) müssen die Schwaben erneut auswärts bei Wehen Wiesbaden antreten. 1860 München hat 25 Zähler und ist Tabellen-14. Ebenfalls am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reisen die Münchner Löwen zu Viktoria Köln, die am Freitagabend 1:0 gegen Waldhof Mannheim gewannen.