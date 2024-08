per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat ein weiteres und vermutlich letztes Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Schwaben verpflichten den belgischen Nationalspieler Ameen Al-Dakhil vom FC Burnley.

Nur wenige Tage nach der bitteren Auftaktniederlage des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg (1:3) ist der VfB Stuttgart auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger in der englischen zweiten Liga fündig geworden. Der vierfache belgische A-Nationalspieler Ameen Al-Dakhil vom FC Burnley wechselt fest nach Bad Cannstatt.

Der 22-Jährige soll das Loch, das durch die Abgänge von Waldemar Anton (zu Borussia Dortmund) und Hiroki Itō (zum FC Bayern München) entstanden war, gemeinsam mit Jeff Chabot (kam vom 1. FC Köln) schließen.

Fabian Wohlgemuth: Al-Dakhil "bringt sehr gute Voraussetzungen mit"

Fabian Wohlgemuth, Sportvorstand des VfB Stuttgart, sagte in einer Vereinsmitteilung vom Dienstag; "Ameen bringt sehr gute Voraussetzungen mit, um ein wichtiger Faktor in unserer Defensive zu werden." Und weiter: "Trotz seines relativ jungen Alters hat Ameen schon sehr viele Erfahrungen gesammelt, gleichzeitig hat er das Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln."

Al-Dakhil selbst freue sich, "ein Teil der VfB-Familie zu werden." Der Abwehrspieler möchte laut Vereinsmitteilung "die Atmosphäre im Stadion erleben und vor diesen besonderen Fans auflaufen."

Neuzugang Ameen Al-Dakhil hat Premier-League-Erfahrung

Der gebürtige Iraker spielte in der Jugend für RSC Anderlecht und Standard Lüttich, wechselte dann über St. Truiden Anfang 2023 zum FC Burnley in die englische zweite Liga. Mit dem Verein stieg er auf Anhieb in die Premier League auf, wo er die Saison als Stammspieler begann, ehe ihn eine langwierige Muskelverletzung das Saisonende kostete. Die Reha-Maßnahmen sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen, Al-Dakhil soll zeitnah ins Mannschaftstraining beim VfB integriert werden.

Nach einer Spielzeit in der Premier League stieg Al-Dakhil mit Burnley wieder in zweitklassige Championship ab. In den ersten drei Spielen der neuen Spielzeit stand er bisher nicht im Kader.

Ameen Al-Dakhil letztes Puzzelstück für den VfB?

Die Lage in der Innenverteidigung war beim VfB Stuttgart zuletzt kritisch. Dan-Axel Zagadou ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder bei 100 Prozent, Anthony Rouault fällt mit einer Schulterverletzung aus, Leonidas Stergiou mit Rückenproblemen.

So war es Mittelefeldstratege Angelo Stiller, der die Lücke in der Innenverteidigung neben Chabot gegen den SC Freiburg schließen musste. Neuzugang Ameen Al-Dakhil soll also die letzte Verstärkung sein, nach der der VfB gesucht hat.