Im Auswärtsspiel bei Union Berlin: Startelf-Garantie für VfB-Stürmer Deniz Undav

Angreifer Deniz Undav vom VfB Stuttgart ist im Formtief und in der Bundesliga seit drei Monaten torlos. Im Auswärtsspiel bei Union Berlin soll der Nationalstürmer nun in der Startelf stehen.

Gut einen Monat vor dem DFB-Pokalfinale schnuppern die Profis des VfB Stuttgart schon mal Hauptstadt-Luft. Und mittendrin ist Deniz Undav. Das war zuletzt nicht allzu häufig der Fall. Aus dem Publikumsliebling ist ein Sorgenkind geworden. Doch nun wittert der 28-Jährige eine neue Chance. Statt von der Bank aus soll Undav den Anpfiff beim 1. FC Union Berlin am Samstag (18:30 Uhr) wieder auf dem Rasen erleben - und im Idealfall seine mittlerweile schon dreimonatige Torflaute in der Bundesliga beenden.

Die Sperre von Nick Woltemade infolge seiner umstrittenen Gelb-Roten Karte gegen Werder Bremen (1:2) öffnet Undav wieder die Tür. Der Nationalstürmer muss nur noch durchgehen. Findet er den Ausweg aus seiner Formkrise?

Thema Deniz Undav wird "zugespitzt"

"Deniz wird spielen", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ganz offen vor der Partie bei den wiedererstarkten Köpenickern. Er bescheinigte dem Angreifer eine "gute Trainingswoche" - und stärkte ihm wieder einmal den Rücken. "Er hat die Möglichkeit, wie alle anderen auch, eine gute Leistung zu bringen und sich gut zu präsentieren", sagte Hoeneß.

Bei Undav werde alles immer etwas "zugespitzt". Grundsätzlich gehe es aber darum, "als Mannschaft eine gute Leistung zu bringen". Er hoffe, so Hoeneß, "dass Deniz seinen Teil dazu beiträgt". Und dadurch vielleicht auch seine Lockerheit wiederfindet.

Torjäger, EM-Fahrer, Fan-Liebling

18 Tore und zehn Vorlagen in der vergangenen Bundesliga-Saison. Nach der Vizemeisterschaft mit Stuttgart direkt das nächste Abenteuer: die Heim-EM mit der deutschen Nationalelf. Undav legte einen steilen Aufstieg hin, wurde zu einem der prägenden Gesichter des VfB und spätestens über den Sommer ein bundesweiter Liebling der Massen. Ein Höhenflug in rasantem Tempo. Den man erst mal verarbeiten muss.

Sebastian Hoeneß glaubt an Deniz Undav

Auf dem Platz ging's Undav zuletzt nicht mehr so leicht von der Hand wie in seinen oft launigen Interviews mitunter von den Lippen. Der Angreifer verlor seinen Stammplatz - und Trainer Hoeneß trotzdem nicht den Glauben an ihn. Zahlt Undav dieses Vertrauen jetzt, wo Woltemade den Stuttgartern als Mann der Stunde vorn fehlt, zurück?

Gegen Union Berlin ist Geduld gefragt

Auf "Effizienz" werde es gegen die zuletzt defensivstarken Berliner ankommen, erklärte Hoeneß. Auf "Geduld" und "mentale Resilienz". Man werde den Gegner bewegen müssen, um Räume zu öffnen, so der Coach.

Das gilt für Stuttgarts Mannschaft im Allgemeinen, aber auch für Undav im Speziellen. Mit einem Sieg im Pokalendspiel gegen Arminia Bielefeld am 24. Mai würde der VfB den Einzug in die Europa League klarmachen. Doch auch in der Liga wollen die auf Rang elf abgestürzten Schwaben noch mal Jagd auf die internationalen Plätze machen. Ein Sieg bei Union, das zuletzt elf von 15 möglichen Punkten geholt hat und am Samstag den Ligaverbleib sichern kann, würde da helfen.

Trainer Hoeneß fürchtet daher auch keinen Spannungsabfall. Schwung holen für das große Finale heißt das Motto. Auch für Sorgenkind Deniz Undav.