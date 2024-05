Beier, Undav, Führich und Co.: Das sind die deutschen EM-Fahrer aus dem Südwesten

Der DFB hat seinen vorläufigen Kader für die Heim-Europameisterschaft 2024 benannt. Diese Spieler aus dem Südwesten sind dabei.

Deniz Undav: Ein Tätowier-Künstler hatte es auf seinem Instagram-Kanal verkündet: Deniz Undav steht in Julian Nagelsmanns vorläufigem EM-Kader. Damit hat der 27-Jährige das nächste große Ziel erreicht, denn schon als die Leihgabe von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion vergangenes Jahr noch neu in Stuttgart war, kündigte er an, in absehbarer Zeit für die Nationalmannschaft spielen zu wollen.

Seitdem hat Undav gezeigt, dass er das Zeug dazu hat. Mit bisher 18 Treffern ist Undav in dieser Saison der torgefährlichster Bundesliga-Stürmer mit deutschem Pass und bildet mit Toptorjäger Serhou Guirassy ein starkes Angriffsduo. Zwar ist Undav mit einer Größe von 1,79 Metern kein Kopfball-Spezialist, überzeugt aber mit guter Technik, Antrittsschnelligkeit und ist im Strafraum jederzeit für überraschende Aktionen gut. Zudem kann er den "Podolski-Faktor" einbringen: Wie der Weltmeister aus Köln ist Undav ein offener Typ mit viel Humor. "Er ist eine richtige Bereicherung außerhalb und auf dem Platz", sagt der frühere VfB-Regisseur und Europameister Hansi Müller.

Chris Führich: Er hat beim Brötchen holen von seiner Nominierung erfahren. Führich kam 2021 vom Zweitligisten SC Paderborn nach zum VfB Stuttgart. Lange Zeit war der 26 Jahre alte Flügelspieler eher ein Mitläufer - um in dieser Saison unter Hoeneß durchzustarten. Der Trainer gab ihm die Freiheit, in der Offensive auch ins Risiko zu gehen und Fehler machen zu dürfen. So dribbelt Führich seine Gegenspieler oft schwindelig, hat in dieser Spielzeit bisher acht Tore geschossen und sieben weitere vorbereitet.

Maximilian Mittelstädt: Wenn über den 26-jährigen gebürtigen Berliner gesprochen wird, ist häufig auch die Ablösesumme Thema. Für den aus heutiger Sicht unglaublich niedrigen Betrag von 500.000 Euro wechselte der Linksverteidiger vor der Saison von Absteiger Hertha BSC an den Neckar. Heute beträgt sein Marktwert ein Vielfaches und niemand denkt beim VfB mehr an Vorgänger Borna Sosa. Defensiv wie offensiv begabt, spielstark und beweglich, bildet Mittelstädt auf dem Flügel mit Führich ein starkes Duo. "Es ist ein Genuss, ihm beim Spielen zuzusehen", meint VfB-Legende Hansi Müller.

Maximilian Beier: Seine Nominierung wurde herkömmlich kommuniziert: vom Bundestrainer. Der Senkrechtstarter der TSG Hoffenheim machte zuletzt mit zwei Doppelpacks binnen neun Tagen auf sich aufmerksam. Insgesamt erzielte der 21-jährige Offensivspieler zwölf Tore in dieser Bundesliga-Saison. "Beier ist ein echter Vollstrecker. Er ist immer da und sorgt für belebende Momente", adelte kürzlich Weltmeister Sami Khedira den Youngster. Beier bringt sich nicht nur in gute Situationen, er ist auch maximal effizient.

Waldemar Anton: Schon seit Monaten wird der Kapitän und Abwehrchef des VfB Stuttgart von Experten ins Spiel gebracht. Zum einen hat der 27 Jahre alte Innenverteidiger in dieser Saison wie die gesamte Stuttgarter Elf einen großen Entwicklungssprung vollzogen. Der enorm schnelle "Traum für jeden Trainer", wie ihn VfB-Coach Sebastian Hoeneß einmal bezeichnete, ist Führungsspieler, Teamplayer, guter Organisator und starker Zweikämpfer. Auch sein Passspiel ist deutlich besser geworden. Für Julian Nagelsmann Grund genug, ihn vorläufig für die EM 2024 zu nominieren.

Alexander Nübel: Der Leihkeeper des VfB Stuttgart war in dieser Saison ein starker Rückhalt für das Team von Sebastian Hoeneß. In 29 Spielen hat er zehnmal seinen Kasten sauber gehalten. Nun winkt ihm die Teilnahme an der Heim-EM 2024.

Oliver Baumann: Da will auch Oliver Baumann hin. Ser Keeper der TSG Hoffenheim ist nicht zum ersten Mal dabei. Im September 2020 wurde Baumann vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw erstmals für zwei Spiele in der UEFA Nations League in den Kader des DFB-Teams berufen, blieb jedoch ohne Einsatz. Im November erfolgte eine erneute Nominierung Baumanns. Jedoch musste er sich aufgrund mehrerer positiver Corona-Tests bei der TSG Hoffenheim auf behördliche Anordnung in häusliche Isolation begeben und die Nationalmannschaft verlassen. Im vorläufigen Kader ist er dabei.

Seinen endgültigen Turnierkader muss Nagelsmann unmittelbar nach der EM-Generalprobe am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland bei der UEFA melden. Das Aufgebot darf bis zu 26 Spieler umfassen.