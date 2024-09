Erst vom Abstieg bedroht, jetzt spielt der VfB Königsklasse - gegen Real Madrid. Nicht nur für den Verein, sondern auch die Fans DAS Ereignis der Woche. Jasmin aus Bad Cannstatt war mit dabei.

Hi, ich bin Kerstin Rudat und arbeite im Studio Stuttgart. Welche Themen haben in dieser Woche in der Region Stuttgart für die meisten Emotionen und Diskussionen gesorgt? Darauf will ich gemeinsam mit euch noch mal schauen.

Man of the Match: Deniz Undav nach seinem Treffer zum 1:1 am Dienstag dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jan Woitas

Was war das für ein Wahnsinn, bitte! Der VfB hat zwar am Dienstag in der Champions-League-Partie bei Real Madrid nicht gewonnen. Aber die Mannschaft hat ein rasantes, höchst leistungsstarkes Spiel auf Augenhöhe absolviert. Ob Sieg oder Niederlage - das war ein Ereignis! Glorreicher VfB Stuttgart, der vorletzte Saison noch vom Abstieg bedroht war - und jetzt Königsklasse. "Eine Abwehr aus Granit, so wie einst Real Madrid", heißt es in einem Fangesang der Cannstatter Kurve. Nun ja, die granitharte Abwehr scheint noch da zu sein, aber die aufseiten des VfB konnte sich auch sehen lassen. Am Ende zählt doch: Dabei sein ist alles!

Außerdem wurden unsere Roten beim "weißen Ballett" lautstark und euphorisch unterstützt von rund 15.000 Fans. Und die haben echt einiges gerissen in Madrid. Etliche haben versucht, über spanische Freunde an Tickets zu kommen, andere sind kurzerhand Mitglied geworden bei Real Madrid - und haben dann die Loge übernommen:

Außerdem gab es einen beeindruckenden Fanmarsch vor dem Spiel:

Ich würde sagen, der Europapokal für echte Fan-Liebe geht nach Stuttgart!

Real Madrid - für uns Legende, Mythos, einer der größten Clubs der Welt. Und umgekehrt? Kennt jemand in Madrid denn den VfB? Vielleicht durch Sami Khedira, früher mal (der hier übrigens auch noch mal den "Mythos Real" erklärt). Aktuell wohl eher nicht, wie eine SWR-Umfrage unter Madrilenen ergab:

Am Sonntag spielt der VfB dann wieder zu Hause in der Bundesliga gegen den BVB - auch ein besonderes Spiel, aber hey - das "Once-in-a-lifetime"-Event vom Dienstag ist das, was nachhallt und weiter wichtig bleibt. Findet jedenfalls Jasmin. Sie ist eine der tausenden Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die mit nach Madrid gereist sind. Ich erreiche sie zwei Tage nach dem Spiel in Valencia, wo sie ihren Spanien-Aufenthalt mit Workation etwas verlängert (und ja, ich bin neidisch!).

Über den VfB habe sie kein Ticket bekommen, sagt Jasmin. Aber über Real Madrid. Sie habe sich, als der Termin klar war vor drei Wochen, ganz schnell gekümmert, auch direkt einen Flug gebucht. "Egal wie - ich wollte da unbedingt hin!" Ihr Vorteil sei gewesen, dass sie mal ein Auslandssemester in Madrid gemacht hat und sich gut auskennt. "Ich war dann schon Freitag vor dem Spiel da, und so langsam konnte man bis Dienstag beobachten, wie der Anteil der Stuttgarter Fans in der Stadt anstieg", erzählt sie lachend. "Am Dienstag saßen dann wirklich in jedem Restaurant, jeder Tapas-Bar in der Innenstadt Stuttgarter. Ja, schon verrückt und coole Stimmung, wie die VfB-Fans Madrid eingenommen haben!"

Zwar war Jasmin beim Fanmarsch nicht dabei, weil sie im Bereich neben dem Gästeblock im Stadion einen Platz ergattert hatte und keinen Zeitverlust für Einlass und Kontrollen riskieren wollte. "Dieser Block war aber auch fest in Stuttgarter Hand", so Jasmin. Natürlich habe sie dann nach dem Spiel aber noch mitgefeiert. Für Jasmin war allerdings die Stimmung im Stadion das Größte. Und es war die erste CL-Partie für sie. "Ich war zwar vorher schon mal im Bernabeu-Stadion, aber jetzt zurückzukehren, wenn der VfB dort gegen Real spielt, nach so langer Zeit auswärts international spielt, das war schon besonders!", so die gebürtige Cannstatterin. Sie war 2012 im Santiago Bernabeu, als Sami Khedira mit Real die spanische Meisterschaft gewann. "Das war auch schon toll", so Jasmin. Aber das Spiel am Dienstag - das wird in Erinnerung bleiben, da ist sich Jasmin sicher.

Bei all dem Spaß noch ein bisschen Sportpolitik: In dieser Saison wird in der Champions League in einem neuen, veränderten Modus gespielt. Das hat die UEFA beschlossen. Jetzt nehmen 36 statt 32 Mannschaften an der Endrunde der Champions League teil. Es gibt eine Liga statt wie vorher acht Gruppen. Es können sich mehr Titelträger qualifizieren als bisher, dafür ist kein Abstieg in die Europa League mehr möglich. Es gibt K.o.-Runden-Play-Offs vor dem Achtelfinale und nach der Liga-Phase einen festen Turnierbaum. Auch die Spielzeiten ändern sich. Ziemlich viele Kleinigkeiten. Genau erklärt ist der neue Modus beim "kicker".

Wie findet ihr die neuen CL-Regeln? Hä, wer ist jetzt wann wie qualifiziert? Koeffizient was? War schon immer kompliziert, aber jetzt reicht's mir. Egal. Das Einzige, was mich interessiert, sind die Spiel-Zeiten. Und wenn ich jetzt mehr Partien sehen kann: umso besser! Ich glaube, dass es jetzt fairer und gleichzeitig leistungsorientierter ist. Also definitiv besser! Das versteht doch niemand, nur die UEFA selbst. Und vermutlich stecken da gar keine Wettbewerbs-Gründe dahinter, sondern nur wieder finanzielle oder so. Abschicken

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, ob ihr mit oder ohne Fahrrad im Zug unterwegs seid. Die Mehrheit (34,1 Prozent) antwortete: "Die Züge sind sowieso schon meist überfüllt. Mit Einführung des Deutschlandtickets wurde das noch schlimmer. Fahrräder haben da nichts zu suchen.".

Über den Champions-League-Kracher VfB Stuttgart gegen Real Madrid hat u.a. SWR Aktuell TV Baden-Württemberg am 18.09.2024 um 19:30 Uhr berichtet.

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns: online.studiostuttgart@swr.de.