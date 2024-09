per Mail teilen

„Echte Schwaben ziehen um“ - mit diesem Slogan wirbt der Berliner Senat seit Anfang September in Stuttgart für einen Umzug in die Bundeshauptstadt. Die Aktion ist Teil einer bundesweiten Imagekampagne für 1,5 Mio Euro. In Berlin selbst wird unter anderem mit dem Slogan „Wir können unfreundlich, aber auf die nette Art“ geworben.