In Stuttgart hat sich am Sonntag ein Motorrad-Polizist während eines Einsatzes am Rande eines Fahrradrennens schwer verletzt. Er prallte mit seinem Motorrad auf ein abbiegendes Auto.

Im Einsatz rund um die Radrennen "Brezel Race" und "Women's Cycling Grand Prix" ist am Sonntag in Stuttgart ein Motorrad-Polizist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Polizei: Motorrad-Fahrer war mit Blaulicht im Einsatz Der 57-Jährige war den Angaben nach Teil der Motorradstaffel der Verkehrspolizei Stuttgart und in dieser Funktion für Absperr- und Verkehrslenkungsmaßnahmen entlang der Rennstrecke mit zuständig. Er sei auf seinem Motorrad mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Olgastraße in Richtung Immenhofer Straße unterwegs gewesen. Als der Motorrad-Polizist ansetzte, um das Auto einer 23 Jahre alten Fahrerin links zu überholen, kollidierten die Fahrzeuge. Die 23-Jährige habe nach links in eine Einfahrt abbiegen wollen und den Motorrad-Polizisten dabei nicht wahrgenommen. Durch den Zusammenstoß wurde das Dienstmotorrad nach links gegen einen geparkten Pkw geschleudert und der 57-Jährige stürzte. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl das Auto als auch das Polizei-Motorrad mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Olgastraße für etwa anderthalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Radveranstaltung war hiervon nicht betroffen. Muss ich auch bei Blaulicht ausweichen? Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr haben Vorrang im Straßenverkehr. Dafür dürfen Polizei und Feuerwehr sogar Regeln missachten. Aber nicht in allen Situationen. Das Vorrecht der freien Fahrt gemäß der Straßenverkehrsordnung gilt nur, wenn Blaulicht und Sirene zusammen eingeschaltet sind. Im entsprechenden Paragrafen heißt es, die Verwendung des Einsatzhorns zusammen mit dem Blaulicht sei nur zulässig, "wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten". Das heißt, bei einem reinen Blaulicht-Einsatz müssen die Beamten oder Feuerwehr-Angehörigen dennoch auf die Sicherheit im Verkehr achten und können nicht davon ausgehen, dass andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ihnen automatisch Platz machen, denn das müssen sie nicht. Polizei sucht Zeugen des Unfalls Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711-68690 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden. Stuttgart Autofahrerin übersah Sperrung Schwerer Unfall am Rande von Orbán-Besuch in Stuttgart: Polizist stirbt Nachdem eine Autofahrerin am Montagmorgen in eine Motorradeskorte fuhr, ist ein Polizist gestorben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Kolonne hatte Ungarns Ministerpräsidenten Orbán zum Flughafen geleitet. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Erinnerungen an den schweren Unfall in Degerloch Ende Juni Der Unfall bei den Radrennen weckt in Stuttgart Erinnerungen an den schweren Unfall Ende Juni in Degerloch während der EURO 2024. Damals war ein Motorrad-Polizist bei der Eskorte des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zum Flughafen ums Leben gekommen.