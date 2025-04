per Mail teilen

Bei Bodenproben auf der A81 wurden Metallteile gefunden, die auf eine Weltkriegsbombe hinweisen könnten. Nun müssen Fachleute untersuchen, was sich dort wirklich im Boden befindet.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird die Autobahn 81 an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen voll gesperrt. Bei früheren Bodenproben wurden Metallteile gefunden, die auf eine Weltkriegsbombe hinweisen könnten, sagte ein Sprecher der Stadt Sindelfingen dem SWR. Deshalb müsse der Bereich weiträumig abgesperrt werden.

Bombe könnte gefährlich sein

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes dringen zur "Anomalie" im Boden vor, wie Feuerwehrkommandant Reiner Just erklärt. Wenn es dann kein Eisenträger, sondern ein Kampfmittel sei, werde es gefährlich, weil der Fund dann offen daliege. Der Vorteil sei jedoch, dass für diesen Fall alle Vorkehrungen getroffen seien und die Fachleute in der Nacht gleich loslegen könnten.

Auch Tiere von der Vollsperrung betroffen

Aufgrund der weiträumigen Absperrung müssen einige Menschen und ein Zirkus mit Tieren die Nacht anderweitig unterkommen. Die eigentliche Sperrung beginnt um 23 Uhr am Dienstagabend. Autofahrer müssten ab 21:30 Uhr mit Verkehrsbehinderungen rechnen, so die Stadt Sindelfingen. Der Verkehr werde umgeleitet. Um 5 Uhr am Mittwochmorgen soll die Autobahn wieder freigegeben werden.