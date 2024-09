Welche Attraktionen sind neu in diesem Jahr? Wann wird es besonders voll? Was kosten eine Maß Bier? Alle Antworten zum 177. Cannstatter Volksfest auf dem Wasen gibt es hier im Überblick.

Mit dem traditionellen Fassanstich wird das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen am 27. September eröffnet. Es geht bis zum 13. Oktober.

17 Tage haben die Wasenzelte und -geschäfte dieses Jahr geöffnet. Am Eröffnungstag geht es von 15 Uhr bis 24 Uhr. Danach können die Besucherinnen und Besucher von Montag bis Donnerstag zwischen 12 und 23 Uhr vorbeischauen. Zum Wochenende hin hat der Wasen länger geöffnet: am Freitag von 12 bis 24 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 Uhr bis 23 Uhr.

Um den Abend vor dem Feiertag gescheit mitnehmen zu können, hat der Wasen außerdem am 2. Oktober bis Mitternacht geöffnet und startet anschließend am 3. Oktober eine Stunde früher, also um 11 Uhr.

Wie gut der Wasen dieses Jahr besucht wird, hängt natürlich auch vom Wetter ab, aber die Veranstalter rechnen vor allem an den Wochenenden sowie Brücken- und Feiertag mit besonders vielen Besucherinnen und Besuchern. "Außerdem finden während der Wasenzeit zwei Spiele des VfB im Neckarpark statt", erklärt Stefanie Hirrle vom Veranstalter in.Stuttgart. "Die finden am 1. und 6. Oktober statt - wir gehen davon aus, dass dann auch viele Fans auf dem Wasen vorbeischauen." Passend dazu findet am 1. Oktober der VfB-Wasentag statt, dann bekommen alle Clubmitglieder oder Dauerkarteninhaber Rabatte auf dem Volksfest.

Außerdem seien die Familientage immer mittwochs sehr beliebt, da es an diesen Tagen Rabattaktionen an den verschiedenen Fahrgeschäften und Zelten gibt.

Wer beim Wasenbesuch auf Nummer sicher gehen will, kann auf der Webseite des jeweiligen Festzelts Tische reservieren. Die Mindestverzehr-Regeln bei einer Reservierung unterscheiden sich von Zelt zu Zelt, sind aber auf den Webseiten der Wasenwirte nachzulesen. Am Wochenende sind einige Zelte bereits ausgebucht.

Der Bierpreis wird dieses Jahr zwischen 13,30 Euro im Göckelesmaier-Festzelt und 14,70 Euro bei Klauss und Klauss liegen.

Dieses Jahr feiern zwei Fahrgeschäfte Premiere: die Achterbahn "Crazy Maus" mit drehenden Gondeln und der "Booster", eine sich drehende Platte, die während der Fahrt immer höher und schräger wird. Außerdem gibt es zwei neue Laufgeschäfte: der "Krumm- & Schiefbau" als mehrstöckige Baustelle und der Hindernis-Parcours "Heroes City XXL".

Im Bereich des Canstatter Wasens und des NeckarParks gibt es nur eine beschränkte Anzahl an Parkplätzen für acht Euro am Tag. Deswegen empfiehlt die Stadt das Auto - wenn möglich - stehen zu lassen und mit dem ÖPNV anzureisen. Die Stadbahnlinie U11 fährt während der Volksfestzeit bis zur Haltestelle "Cannstatter Wasen". Alternativ lassen sich auch die Linie U1, U2, U13 und U16 bis zur Mercedesstraße nehmen. Von dort aus sind es circa 15 Minuten zu Fuß zum Wasen.

Anders als letztes Jahr wird es keine Ladestationen für E-Bikes auf dem Wasen geben. "Das Pilotprojekt war 2023 noch nicht ganz zufriedenstellend, deswegen muss noch nach einer besseren Lösung gesucht werden", so der Veranstalter.

"Wer im Rollstuhl sitzt oder auf eine andere Weise eingeschränkt ist, kann den Wasen problemlos besuchen," so Stefanie Hirrle. Von den Behindertenparkplätzen kommt man ebenerdig aufs Festzeltgelände. Dort sind die Straßen und Gassen asphaltiert und zu den Festzelten führen rollstuhlgerechte Rampen, genauso wie zu vielen Fahrgeschäften. Außerdem gibt es die "Toilette für alle" mit einem Lift, einer Pflegeliege und einem extra Windeleimer.

Wie im vergangenen Jahr wird es auch in diesem Jahr die "Wasenboje" geben. Hier können Mädchen, Frauen und alle, die entsprechend Hilfe suchen, niederschwellig Ansprechparterinnen finden. Der grün-blaue Container soll eine erste Anlaufstelle bei Belästigung oder Missbrauch sein. Aber man bekommt dort auch Unterstützung, wenn man seine Gruppe verloren oder Angst vor dem Heimweg hat.

Nach den jüngsten Messerangriffen - unter anderem in Solingen - habe man das Sicherheitskonzept zusammen mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden der Stadt noch einmal genau unter die Lupe genommen, so der Veranstalter. Wie Jörg Schiebe, Leiter des Polizeireviers Bad Cannstatt dem SWR bestätigte, werde es in diesem Jahr auf dem Festplatz Polizisten geben, die mit Maschinenpistolen bewaffnet sind. Bisher waren diese nur am Eingang positioniert. Insgesamt werde die Polizei präsenter sein als in den vergangenen Jahren, um in jeder Situation möglichst schnell handeln zu können.

Wie gewohnt werden größere Taschen und Rucksäcke am Eingang weiter kontrolliert. Wer sich also Zeit sparen möchte, sollte möglichst wenig Gepäck mit auf den Wasen nehmen. Aber es gibt auch eine Station, um sein Gepäck aufzubewahren.

Nach einem Besuch auf dem Frühlingsfest in diesem Jahr klagten hunderte Gäste über Magen-Darm-Probleme. An der Hygiene im Festzelt Göckelesmaier habe es nicht gelegen, so das Gesundheitsamt. Das Norovirus sei im Zelt übertragen worden. Offenbar wurde der Erreger von einem Gast oder Mitarbeitenden eingeschleppt. Laut Stadt könne so etwas nicht verhindert werden, komme aber sehr selten vor. In allen Festzelten werde die Hygiene kontrolliert und das Servicepersonal entsprechend geschult. Beim Besuch des Volksfestes bestehe keine gesundheitliche Gefahr.