18:33 Uhr Das war's für dieses Jahr! Cannstatter Volksfest geht laut und bunt zu Ende Ein Feuerwerk rundete schon das Cannstatter Volksfest 2023 ab. in.Stuttgart/Tom Weller, 24passion Heute Abend geht das Stuttgarter Volksfest 2024 mit einem großen Musikfeuerwerk zu Ende. Gegen 21:30 Uhr sollen der mehrfache Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner und sein Team loslegen und ein funkelndes Spektakel an den Himmel über dem Festgelände zaubern. Ein Medley aus mitreißenden Songs soll das Farbenspiel am Himmel begleiten und für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen. Dazu gehören "More Than You Know" (Axwell & Ingrosso)

"All Out of Fight" (Pink)

"Major Tom" (Peter Schilling)

"An Tagen wie diesen" (Die Toten Hosen) und

"The Final Countdown" (Europe) Damit endet auch unser Wasen-Blog für dieses Jahr. Wir hoffen, wir konnten euch das Fest, die Besucherinnen und Besucher und alle hinter den Kulissen einmal aus einer anderen Perspektive vorstellen. Und wer es in diesem Jahr nicht zum Cannstatter Volksfest geschafft hat (oder vom Feiern nicht genug bekommen konnte), der sollte sich vielleicht schon mal zwei Termine in den Kalender eintragen: 19. April bis 11. Mai 2025: Zum 85. Mal lädt das Stuttgarter Frühlingsfest ein.

18:26 Uhr Der letzte Wasentag geht mit Sonnenschein zu Ende SWR Dorina Blau Viele Menschen genießen den letzten Tag des Cannstatter Volksfests. Der Herbsttag hat zwar heute Morgen eher trüb begonnen, aber nun ist doch noch die Sonne rausgekommen. Später soll dann das große Feuerwerk den Nachthimmel über Stuttgart zum Leuchten bringen. Der letzte Volksfest-Tag in diesem Jahr hat nicht nur Leute in Partylaune angezogen, sondern auch viele Familien mit Kindern. SWR Dorina Blau Der letzte Volksfest-Tag in diesem Jahr hat nicht nur Leute in Partylaune angezogen, sondern auch viele Familien mit Kindern. Und falls die Kleinen auch noch das Feuerwerk um 21:30 Uhr miterleben dürfen, werden sie da bestimmt große Augen machen.



11:42 Uhr So finden Besucherinnen und Besucher aus Frankreich das Volksfest Cindy Gesell (3. v.r.) ist mit einer Gruppe von rund zehn Personen aus dem Elsass angereist. SWR Christian Spöcker Für Cindy Gesell und ihre Gruppe ist es Tag 2 beim Cannstatter Volksfest. Schon am Samstag hat es ihnen allen gefallen, wie sie sagt: "Wir haben gut gefeiert." Nach ihrer Übernachtung sind sie nun, um kurz vor 11 Uhr, wieder zum Wasen-Gelände gekommen: "Jetzt möchten wir noch ein Bier trinken, bevor wir wieder ins Elsass fahren", erzählt sie. Alle leben in Hagenau, einer Stadt kurz hinter der deutsch-französischen Grenze, etwa auf der Höhe von Baden-Baden. Sie sind extra für das Volksfest nach Stuttgart gekommen. So etwas gebe es zwar auch im Elsass - Oktoberfeste, Frühlingsfeste und Après Ski, wie Cindy Gesell berichtet - aber nicht mit so einem Riesenrad und derartigen Fahrgeschäften. Und wo ist das Bier günstiger? "Bei uns", sagt sie und lacht. Autor/in Christian Spöcker

10:22 Uhr Freizeit-Fußballerinnen feiern Gina, Paula und Sophia (v.l.n.r.) freuen sich auf den Wasen-Besuch. SWR Christian Spöcker Es ist kurz nach 9 Uhr. Gina (25), Sophia (23) und Paula (24) sind gerade mit dem Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof angekommen und freuen sich auf den Wasen-Besuch. Alle drei gehören zu einer Fußball-Freizeitgruppe, wie Gina erzählt. Sie und Sophia stammen aus Frankfurt am Main, Paula aus Nürnberg. "Wir haben es letztes Jahr schon zusammen gemacht", erzählt Gina über den Wasen-Besuch, "und deswegen haben wir uns alle zusammen gefunden und dieses Jahr machen wir das als Tradition auch wieder.“ Paula dürfte Volksfeste schon aus ihrer fränkischen Heimatregion kennen - und an diesem Wochenende wird sie erleben, wie man in der Region Stuttgart feiert, denn für sie ist es - im Gegensatz zu Gina und Sophia - der erste Wasen-Besuch. "Ich kannte den Cannstatter Wasen von Freunden von mir, aber war selber noch die da", erzählt sie. "Jetzt, mit meinen Freunden aus Frankfurt dachte ich mir, ich schließe mich mal an - und ich freue mich auf jeden Fall." Autor/in Christian Spöcker

8:30 Uhr Wasenboje: Wo Frauen Hilfe finden "Safer Space" auf dem Cannstatter Volksfest: Die "Wasenboje" bietet Hilfe und Unterstützung für Frauen und Mädchen. (Archivfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod Bei aller Party - für viele Wasengänger und vor allem Wasengängerinnen muss natürlich auch die Sicherheit stimmen. Deswegen gibt es auf dem Cannstatter Volksfest die sogenannte "Wasenboje", eine Anlaufstelle für hilfesuchende Frauen. Dabei muss es nicht nur um akute Krisenfälle gehen, an der Wasenboje können Frauen zum Beispiel auch für den Nachhauseweg ihr Handy aufladen. "Härtefälle gibt es aber durchaus auch, ich schätze so drei bis vier am Tag." sagt Marc Reinelt, Organisator der Wasenboje. Aus diesem Grund ist das Team auch mit dem Sicherheitsdienst auf dem Volksfest in Kontakt und Mitarbeiterinnen sprechen sogar stichprobenartig Frauen an, die Hilfe brauchen könnten. Für solche Krisenfälle leisten ausgebildete Sozialarbeiterinnen der "Wasenboje" auch intensivere Betreuung. Autor/in Moritz Kuhlmann

16:33 Uhr Wohnwagen durchwühlt: Polizei sucht Wasen-Einbrecher Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unbekannten, der gestern in einen Wohnwagen auf dem Cannstatter Wasen eingebrochen ist. Der Einbrecher öffnete gegen 22:20 Uhr ein Fenster des Wohnwagens im Bereich des Krämermarktes und stieg hinein. Im Wohnwagen durchwühlte er den Angaben zufolge sämtliche Schränke und stahl etwas Bargeld. Anschließend ging der Unbekannte zu einem weiteren Wohnwagen und versuchte, über ein Fenster einzusteigen. Ein Zeuge sprach ihn an, weshalb der Mann in unbekannte Richtung davonrannte. Am Donnerstag war gegen 22:20 Uhr ein Einbrecher auf dem Wasen unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen. SWR Fabian Ziehe Die Polizei teilt mit, der Täter sei rund 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er trug den Angaben zufolge einen dunklen, knielangen Mantel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 8990 3600 bei dem Polizeirevier 6 in der Martin-Luther-Straße zu melden.

16:00 Uhr Heißluftballon-Wettfahrt über dem Wasen Der Blick nach oben lohnt. In diesen Minuten starten die ersten Gas- und Heißluftballone auf dem Cannstatter Wasen. Die Ballons treten zu verschiedenen Wettfahrten an. Ein Hingucker pünktlich zum Abschlusswochenende vor der Kulisse der "Wasen-Skyline". Weitere Termine sind Samstag um 7:30 und 16 Uhr sowie Sonntag um 7:30 Uhr. An diesem Wochenende gibt es mehrere Wettfahrten von Heißluftballons auf dem Wasen. (Archivlfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat Sendung am Fr. , 11.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg Autor/in Philipp Pfäfflin

9:09 Uhr Ausverkaufte LGBTQ-Party im Festzelt: 25 Jahre Gaydelight Die Party "Gaydelight" ist für viele queere Menschen in und um Stuttgart das Highlight auf dem Wasen - seit 25 Jahren. Gestern Abend haben im ausverkauften Zelt des "Wasenwirts" Tausende mitgefeiert. Angeheizt wurden die Feierwütigen unter anderem von DJ Sandy, vom SWR Radio DASDING. Tausende Leute feierten auf Bänken im Festzelt auf dem Wasen - darunter auch einige Dragqueens. SWR Jochen Voß Autor/in Jochen Voß

10:35 Uhr So war die DASDING Wasenparty im Festzelt "Zum Wasenwirt"! Wasenparty im Zelt des Wasenwirts SWR Sissy Hertneck Es war ein mitreißender Mittwochabend im Festzelt "Zum Wasenwirt"! DJ Sandy von DASDING vom SWR hat einen perfekten Mix aus aktuellen Chart-Hits und zeitlosen Klassikern aufgelegt und dafür gesorgt, das Zelt vor Energie nur so bebte. Und heute abend geht die Party im Festzelt "Zum Wasenwirt" gleich weiter, beim zweiten Teil des 25-jährigen Jubiläums von Gaydelight. DASDING DJ Sandy legt auf, moderiert wird dieses Event von Julian F.M. Stoeckel.

15:49 Uhr Test: So gruselig sind die Geisterbahnen auf dem Wasen Auf dem Cannstatter Wasen gibt es drei verschiedene Geisterbahnen. Sängerin Alexandra Hofmann sagt über sich, sie sei das "schreckhafteste Wesen" überhaupt - und trotzdem traut sie sich, mit SWR Moderator Johannes Zenglein den Praxis-Test zu machen...

11:21 Uhr Früh übt sich, wer ein Wasen-Fan werden will Eva und Max sind große Wasen-Fans. Ihrer kleinen Tochter haben sie extra eine Baby-Lederhose angezogen. SWR Moritz Kuhlmann Eva und Max aus Pforzheim sind große Volksfest-Fans. "Wie lieben es hier", sagt Eva. Früher haben die beiden in Stuttgart gewohnt - mit ihrer kleinen Tochter sind sie jetzt extra für einen Ausflug auf den Wasen gekommen. Auch die Kleine soll mal ein Wasen-Fan werden, sagen ihre Eltern, daher haben sie ihr eine kleine Baby-Lederhose angezogen. Gerade sind sie dabei, ihrer Tochter am Süßigkeitenstand ein Lebkuchenherz auszusuchen. Papa Max sagt: "Früher ohne Kind sind wir im Festzelt Bier trinken gegangen, jetzt als Familie schlendern wir einfach gemütlich über den Platz." Autor/in Moritz Kuhlmann Katharina Kurtz

18:49 Uhr Haxe im Festzelt auf dem Wasen geht auch bei Regen Lassen sich vom Regenwetter nicht die Laune verderben: die Volksfestgäste Jürgen, Ernst und Renate (v.li.). SWR Moritz Kuhlmann Die drei Freunde Jürgen, Ernst und Renate sind für das nasse Wetter bestens mit ihren Schirmen ausgerüstet - und gleich sind sie außerdem im Trockenen. Sie wollen im Festzelt eine Haxe essen gehen, erzählen sie, "und später dann auch noch ein Bier trinken." Autor/in Moritz Kuhlmann Katharina Kurtz

17:10 Uhr Bei Regenwetter schwieriges Geschäft für die Wasserbahn Trotz Regen gute Laune: Schausteller Fritz Heitmann im Kassenhäuschen der Wasserbahn auf dem Wasen 2024 in Stuttgart. SWR Moritz Kuhlmann Bei Regen will kaum jemand in eine Wasserbahn einsteigen. Das merkt auch Schausteller Fritz Heitmann. Seine Familie ist seit 200 Jahren im Schaustellergeschäft, erzählt er am Dienstag. So schnell bringt ihn daher nichts aus der Ruhe. Stuttgart sei für die Schaustellerfamilie Heitmann schon Tradition, sagt Fritz Heitmann. Sie kommen mit ihrer Wasserbahn auf das Frühlingsfest und auf das Volksfest im Herbst. Und während er das erzählt, kommt doch noch Kundschaft: Ein paar mutige Mädels haben Lust auf Wasserbahn im Regen. Los geht's! Bei Regenwetter hat die Wasserbahn auf dem Cannstatter Volksfest kaum Kundschaft. Diese jungen Frauen lassen sich vom vielen Nass aber nicht abschrecken. SWR Moritz Kohlmann Autor/in Moritz Kuhlmann Katharina Kurtz

16:15 Uhr Zum Geburtstag auf's Cannstatter Volksfest Ihren Geburtstag heute lässt sich Monica aus Balingen (Zollernalbkreis) nicht vom Regenwetter kaputt machen. Sie ist mit ihrem Mann Dieter auf's Cannstatter Volksfest gekommen und genießt es. Mittags gab es schon im Festzelt Käsespätzle und Göckele, zum Nachtisch noch ein Stück Kuchen. "Ich platze gleich", sagt sie lachend, "aber heute zum Geburtstag ist das ja ok." Und ein Gutes hat das Regenwetter auch: Sie mussten nirgendwo lange warten. Zum Nachtisch gönnt sich Monica aus Balingen (Zollernalbkreis) zu ihrem Geburtstag ein Stückchen Kuchen auf dem Cannstatter Volksfest. Ihre Stimmung trotz Regenwetter: sehr sonnig! SWR Moritz Kuhlmann Autor/in Moritz Kuhlmann Katharina Kurtz

15:02 Uhr Was wird auf dem Wasen total überschätzt und was braucht mehr Hype? Es gibt Dinge auf dem Cannstatter Volksfest, die kennt jeder: zum Beispiel das Riesenrad, die Bierzelte oder die Achterbahn. Und dann gibt's wiederum Dinge, die fliegen so ein bisschen unter dem Radar. Die DASDING-Kollegen von den Kesselgeschichten waren auf dem Wasen unterwegs und haben die Leute gefragt, was auf dem Wasen mehr Aufmerksamkeit verdient haben müsste und was aus ihrer Sicht total überbewertet ist. Autor/in Katharina Kurtz

14:06 Uhr Daily Dayena gibt Schwäbisch-Grundkurs für Wasen-Besucher Der schwäbische Dialekt gehört zum Cannstatter Volksfest wie die Butter auf die Brezel. Dass viele Besucherinnen und Besucher auf dem Wasen kein schwäbisch "schwätza", will Daily Dayena ändern. Die Schwäbisch-Influencerin ist mit einer Schultafel über das Wasengelände in Stuttgart gelaufen und hat sich darum gekümmert, dass die Gäste einen Grundkurs in "Schwäbisch" bekommen. Autor/in Dorina Blau

9:27 Uhr Schaustellerpfarrer feiert Gottesdienst auf Wasen Johannes Bräuchle ist Schaustellerpfarrer. Er reist von Volksfest zu Volksfest und feiert auch auf dem Cannstatter Wasen Gottesdienst. (Archivfotos) Pressestelle in.Stuttgart Bevor um 11 Uhr wieder die Buden öffnen und der Festtrubel beginnt, gibt es im Biergarten von Linda Ade einen Moment der Ruhe und des Innehaltens für die Schausteller und ihre Familien. Um 10:30 Uhr lädt Schaustellerpfarrer Johannes Bräuchle zum ökumenischen Gottesdienst. Auch die Kinder der Wasen-Schule nehmen teil. Es wird gesungen, gemeinsam gebetet und gefeiert. Dadurch, dass das eine Community auf der Reise ist, haben sie auch eine andere Lebenskultur. Sie planen nicht so, sie nehmen es wie's kommt. Vor allem bei dem derzeit so trüben Wetter, brauche es viel Zuwendung und Ermutigung, sagte Schaustellerpfarrer Bräuchle im Vorfeld. Das Schaustellerlos sei ein hartes und in diesem Jahr gebe es auch noch überdurchschnittlich viele Beerdigungen. Auch dafür sei der jährliche Gottesdienst wichtig. Er diene den Familien als Anlaufstelle, beispielsweise um Beerdigungen, Taufen oder Trauungen bei ihrem Pfarrer anzumelden. Johannes Bräuchle betreut seit 14 Jahren das fahrende Volk in ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus. Dazu zählen Schausteller, aber auch Puppenspieler, Zirkusleute und Marktkaufleute. Auf dem Cannstatter Volksfest wird traditionell jeden zweiten Wasen-Dienstag ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Sendung am Di. , 8.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg Autor/in Laura Cloppenburg Philipp Pfäfflin

14:24 Uhr Wasen live im SWR Fernsehen Wasen-Reporterin Kristin Haub berichtet aus dem Festzelt und muss dabei auch Aufgaben lösen. SWR Heute Abend gibt es eine Live-Sendung vom Cannstatter Wasen - Geisterbahn-Test, Schwäbisch Unterricht und Bier-Zapfen inklusive. 90 Minuten lang aus dem Festzelt von Wilhelmers Schwabenwelt. Moderator ist Johannes Zenglein. Mit dabei sind Gäste wie Olaf der Flipper und seine Tochter Pia Malo sowie Schlager-Sängerin Alexandra Hofmann. Ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen und im Stream. Nachtrag: Hier ist der Mitschnitt. Sendung am Mo. , 7.10.2024 20:15 Uhr, Event & Gala, SWR Autor/in Philipp Pfäfflin

10:07 Uhr Wie es ist, seit 40 Jahren ein Kinderkarussell zu betreiben Schausteller bleiben weitgehend unter sich, sagt Joachim Kritz. Er und seine Verwandschaft leben auf Festplätzen und für den Rummel. Was für ihn das Besondere ist? "Ich verkaufe Freude an meine Fahrgäste", sagt der Betreiber eines Kinderkarussells. Sendung am Sa. , 5.10.2024 4:15 Uhr, Landesschau Baden-Württemberg, SWR BW Autor/in Philipp Pfäfflin

16:52 Uhr Die Nacht auf dem Wasen: "Feuchtfröhlich - mit kleineren Blessuren" Auf der Wiesn in München gibt es den berühmten "Kotzhügel", wo alle liegen, die nicht mehr laufen können. Auf dem Wasen in Stuttgart gibt es sowas bekanntlich nicht. Können sich die Besucherinnen und Besucher dort nach zwei, drei, vier Maß Bier aber immer noch am Riemen reißen? SWR-Reporterin Anna Knake ist dem auf den Grund gegangen. Video herunterladen (75,6 MB | MP4) Autor/in Anna Knake Onlinefassung Dorina Blau

15:49 Uhr Halbzeit: Bislang rund zwei Millionen Besucher auf dem Cannstatter Volksfest Das Cannstatter Volksfest in Stuttgart ist in vollem Gange. Zur Halbzeit zieht der Veranstalter eine positive Zwischenbilanz. "Bislang sind wir sehr zufrieden, obwohl das Wetter nicht immer mitgespielt hat", sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. "Das Fest war auch an Tagen gut besucht, an denen das Wetter nicht so schön war." Video herunterladen (16,3 MB | MP4) Auffallend sei, dass viele Kinder und Eltern nicht nur an den Familientagen zum Volksfest kämen. Und auch auf das Albdorf, das es im vergangenen Jahr zum ersten Mal gegeben hat, blickt der Veranstalter zufrieden. Das Areal mit regionalem Schwerpunkt komme gut an. Generell sei die Stimmung ausgelassen und friedlich. Für die zweite Festhälfte wünschen sich die Schausteller, Gastronomen und Marktkaufleute dann aber doch noch den ein oder anderen Herbsttag mit Sonnenschein. Autor/in Dorina Blau

11:38 Uhr Briten beim Volksfest: "Wir haben gehört, es ist authentischer als in München." Das 177. Cannstatter Volksfest zieht wieder viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern nach Stuttgart. George und Will sind mit weiteren Freunden aus Großbritannien angereist. "Wir sind natürlich für das Volksfest hier. Wir haben gehört, dass es genauso gut ist wie das Oktoberfest", erklärt George. "Mir wurde gesagt, dass es sogar authentischer sein soll als in München", ergänzt Will. Will (im Bild links) und George kommen aus der Nähe von Manchester. Fürs 177. Cannstatter Volksfest haben sie mit ihren Freunden Zimmer in einem Hotel gebucht. SWR Die hohen Preise haben die Briten überrascht. "Es war doch teurer als ich erwartet hatte", sagt Will. "Wir haben für heute und für morgen Tische gebucht", erklärt George. "Pro Tisch haben wir 650 Euro für 10 Personen gezahlt. Aber so wie wir es verstanden haben bekommen wir Gutscheine mit dem Wert. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Bier wir für 650 Euro bekommen." Autor/in Thomas Fritzmann

22:52 Uhr Hau-den-Lukas und die Psychologie Es geht nicht nur um Stärke, aber ein Erfolgserlebnis macht was mit einem. Rainer Hammerbeck arbeitet am Hau-den-Lukas-Stand und kennt die vielseitige Psychologie, die dahintersteckt. Der Wettkampf: Eine Gruppe von Männern versucht sich beim kräftigen und zielgenauen Schlagen. Der Schlechteste bezahlt für alle. Wie kommt er damit klar? Der Einzelgänger: Er will es sich beweisen. Falls es funktioniert und der Bolzen ganz nach oben fliegt, sodass es klingelt, geht er mit einem inneren Lächeln davon. Sollte er danebenhauen, kommt es darauf an, wie stabil er mental ist. Er könnte von Passanten ausgelacht werden. Der Tag ist eventuell futsch. Papa im Olymp: Wenn der Vater mit seiner Tochter oder seinem Sohn auf den Wasen geht und er es beim Hau-den-Lukas mindestens einmal klingeln lässt, wird er von seinen stolzen Kindern in den Olymp gehoben. Wenn er es nicht schafft, werden sie ihn trösten. Bereitet euch gut vor. Das Fokussieren ist besonders wichtig. Autor/in Joachim Thiel

18:04 Uhr Auf dem Wasen sorgt der Kasperl für Gerechtigkeit Kasperltheater ist immer ein Vergnügen. Der Held mit der roten Mütze fängt sämtliche Bösewichte ein oder bringt sie gar wieder auf die richtige Bahn. Beim Puppentheater von Isabell Richter, das nach ihren Angaben eine Familientradition seit 1713 hat, geht es um Werte. Ängste werden behandelt und spielerische verarbeitet. Die Stücke zeigen sie und ihr Bruder auf Volksfesten und in Schulen. Auf den Märkten sind es meist kürzere Vorführungen, für Schulklassen dauern die Stücke fast eine Stunde. Die Figuren lassen sie schnitzen. Der König beispielsweise ist aus Eiche und schon über hundert Jahre alt. Ja, wahre Schätze hätten sie dabei, sagt Isabell Richter. Beim Erzählen merkt man ihr die Freude am Puppentheater-Spielen an. Dass sie auf dem Wasen sind und nicht auf der Wiesn in München liegt daran, dass die Stuttgarter einfach früher zugesagt hätten, damals, als ihr Vater sich beworben hat. Nun sind sie den Cannstattern treu geblieben. Danke schön! Autor/in Joachim Thiel

12:17 Uhr Alles zu teuer? - "Nein, umschauen" Auf dem Wasen kann man sein Geld loswerden. Das stimmt, aber Marc Roschmann vom Schaustellerverband Südwest Stuttgart hält dagegen. Es sei wie in einem großen Einkaufsladen, dort gebe es eben teure Sachen, aber auch etwas günstigere. Man müsse sich nur umschauen, sagte er dem SWR. So gebe es zum Beispiel die Fahrt mit dem Kinderkarussell für 2,50 Euro, aber eben auch für 3,50 Euro. Auch das Essen sei nicht immer teuer, ein Preisvergleich würde sich lohnen. Autor/in Thomas Fritzmann Joachim Thiel

20:35 Uhr Schausteller sind bisher zufrieden mit dem Verlauf "Langsam sind wir wieder in der Normalität angekommen", erklärte Roschmann. "Nach Corona und den Jahren 2022 und 2023 ist der Wasen wieder ein normaler Teil des Stuttgarter Eventkalenders." SWR Rund 50.000 Menschen mehr als im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter zum ersten Wasen-Wochenende. Wie es bisher insgesamt lief, möchte in.Stuttgart morgen mitteilen. Einen ersten Eindruck gab Mark Roschmann vom Schaustellerverband Südwest Stuttgart dem SWR schon am Freitag. "Ich würde sagen wir haben bisher einen guten Verlauf", sagte Roschmann. Und das obwohl die Temperaturen in dieser Woche in den Keller gingen und es immer wieder geregnet hat. "Oktober ist kein Sommerwetter, das ist klar", sagte Roschmann. Er selbst betreibt zwei Geschäfte auf dem Cannstatter Volksfest. "Jetzt fürs kommende lange Wochenende erwarten wir vor allem viele Familien", erklärte der Schausteller im SWR-Interview. Autor/in Thomas Fritzmann

16:14 Uhr Tipps und Tricks für das Wasenzelt Manche Kniffe können echte Lebensretter sein. Die Kesselgeschichten haben sich mal erkundigt, was eure Lifehacks für den Wasen sind - man merkt, die Coronazeit hat Spuren hinterlassen... Autor/in Frederike Hagedorn