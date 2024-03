Jochen Voß SWR

Jochen Voß leitet seit Februar 2024 gemeinsam mit Eberhard Halder-Nötzel die Redaktion des Studios Stuttgart. Davor hat er fast 14 Jahre im SWR Studio in Kaiserslautern multimedial gearbeitet, unter anderem als Online-Redakteur, Reporter für Fernsehen und Hörfunk und Chef vom Dienst. Zuletzt war er stellvertretender Leiter des Studios Kaiserslautern.

Vor dem SWR

Jochen Voß stammt aus Lüdinghausen in Nordrhein-Westfalen und hat bereits in der Schulzeit seine Leidenschaft für den Journalismus entdeckt. Erste Station war der Krankenhausfunk seiner Heimatstadt. Nur einen Tag nach seinem 18. Geburtstag wurde er Mitarbeiter beim NRW-Lokalradio "Radio Kiepenkerl". Später arbeitete er auch bei "Antenne Münster". In Münster hat er Politik, Soziologie, Allgemeine Sprachwissenschaft und Germanistik studiert und über „Symbolische Politik im Wahlkampf“ promoviert. Parallel dazu schloss er ein Fernstudium zum "PR-Manager" ab und war unter anderem bei einer Agentur in Düsseldorf tätig. Die Liebe zum Journalismus war aber größer, sodass er nach dem Ausflug in die PR zum SWR kam.