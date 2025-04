per Mail teilen

Die Messe "Fair Handeln" in Stuttgart will zeigen, wie ein faires und nachhaltiges Leben aussehen kann - und setzt dabei auf prominenten Besuch.

Die internationale Fach- und Verbrauchermesse "Fair Handeln" ist am Donnerstag in Stuttgart eröffnet worden. Mit dabei war Siyabulela Mandela, der Urenkel des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten und Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela. In Stuttgart sprach der Friedensbotschafter Mandela über die Zukunft internationaler Partnerschaften.

Die Botschaft ist, wir sind besser dran als Menschheit, wenn wir zusammenarbeiten. Wir sind besser dran, wenn wir zusammenhalten, gerade in einer globalen Welt, in der viele versuchen, uns zu spalten.

Rund 100 Aussteller zeigen bis zum 27.04., wie global gerechtes Konsumieren und Handeln aussehen kann. Darunter sind nicht nur fair produziert und gehandelte Lebensmittel, Mode oder Handwerk, sondern auch nachhaltige, faire Reisen und ökologische Geldanlage. Ziel ist es laut der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ), Anregungen zu geben für ein bewusstes, nachhaltiges Leben und Konsumieren.

Messe Stuttgart: Abgabestelle für ausrangierte Handys

Neben den Ausstellern gibt es viele Mitmach-Aktionen. Im Repair-Café können Messe-Besucher mitgebrachte kaputte Elektro- oder Haushaltsgeräte gemeinsam mit Experten reparieren und ihnen so ein zweites Leben schenken. Auch in Sachen nachhaltige Mode können Besucher selbst Hand anlegen. Näherinnen helfen dabei, aussortierte Kleidungsstücke oder Accessoires wieder umzuarbeiten und aufzuhübschen.

Ausrangierte Handys und Tablets können Besucher direkt am Eingang bei einer Handy-Sammelstelle spenden - und damit einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten. Denn die gespendeten Geräte werden zur Wiederverwendung aufbereitet und lokal verkauft oder an gemeinnützige Organisationen weitergegeben.

Die Fair Handeln ist zentrale Plattform für gerechten Handel, entwicklungspolitisches Engagement und verantwortungsbewussten Konsum. Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG

Diskussionen, Vorträge und Poetry Slam

In Fachvorträgen können Besucher sich zu Themen wie nachhaltigem Modekonsum oder globaler Gerechtigkeit informieren. Experten aus dem Kongo berichten zum Beispiel über den Rohstoffabbau von Kobalt und Kupfer im Kongo und seine Folgen für die einheimischen Bevölkerungen und die Natur. Eine andere Diskussionsrunde geht der Frage nach, wie Konsumenten zu einen gerechten Wandel in der Modeindustrie beitragen können. Unter dem Motto "Zukunft, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit" gibt es am Donnerstagabend einen Poetry Slam.

Die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) veranstaltet die "Fair Handeln" gemeinsam mit der Messe Stuttgart. Die "Fair Handeln" ist eine von zehn Messen, die unter dem Dach der Frühjahrsmessen starten. Auch dabei ist zum Beispiel die Slow Food-Messe.