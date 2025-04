VfB-Fans freuen sich auf ein Fußballfest zum DFB-Pokalfinale VfB gegen Bielefeld auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Doch um das Public Viewing musste erst gerungen werden.

Fußball-Fans, die keine Karten mehr für das DFB-Pokalfinale VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld am 24. Mai in Berlin bekommen haben, können das Spiel beim Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz live erleben. Das versicherte der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Freitag gegenüber dem SWR: "Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Veranstaltung stattfindet", so Nopper.

Schlossplatz: Verträge sind noch nicht unterschrieben

Entsprechende Verträge über die Nutzung des landeseigenen Schlossplatzes sind allerdings noch nicht unterzeichnet, erläuterte ein Sprecher des VfB. Der VfB sei als Veranstalter des Public Viewings derzeit in der finalen Abstimmung über die Vertragsdetails mit der Stadt, deren Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart sowie dem Land Baden-Württemberg.

Zuletzt hatte es Diskussionen darüber gegeben, ob das Land als Eigentümer der Fläche mit der Nutzung für das Public Viewing einverstanden ist. Zudem war offen, wer für mögliche Schäden an Rasenflächen und Blumenbeeten aufkommen muss. Für den Fall, dass der VfB das Finale gewinnt, soll am 25. Mai zudem ebenfalls auf dem Schlossplatz gefeiert werden.

Gemeinderat muss Zuschuss noch im Mai beschließen

Mitte April hatte die Stadt angekündigt, gemeinsam mit dem VfB ein Public Viewing auf dem Schlossplatz zu ermöglichen. Dazu sagte die Stadt einen gedeckelten Zuschuss in Höhe von 275.000 Euro zu. Formell werde allerdings noch der Verwaltungsausschuss des Stuttgarter Gemeinderats in anderthalb Wochen diesen Zuschuss beschließen, erklärte ein Sprecher der Stadt. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Nopper bekräftigte am Freitag: "Die gemeinsame Erklärung von VfB und Stadt vom 16. April gilt weiterhin."

Die Verträge über die Nutzung des Schlossplatzes für die Fußball-Fans sind laut VfB und Stadtverwaltung derzeit in der Mache. Ihrer Unterzeichnung stehe aber nichts entgegen, hieß es auf Nachfrage. Auch das für die Liegenschaften des Landes und damit den Schlossplatz zuständige Finanzministerium erklärte am Freitag, man habe auf eine Anfrage für das Public Viewing "positiv reagiert".

Finanzministerium: Wird zu einer Einigung kommen

Lediglich die Frage, ob die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart oder die Landeshauptstadt selbst zusätzlich zum VfB noch Vertragspartner werden, sei noch offen gewesen. Das Finanzministerium betonte am Freitag gegenüber dem SWR: "Wenn in.Stuttgart wie in der Vergangenheit üblich auch dieses Mal wieder Vertragspartnerin wird, steht einem Public Viewing nichts im Weg. Wir sind zuversichtlich, dass es zu einer Lösung kommt."

Wer zahlt für von Fußball-Fans zertrampelte Pflanzen?

Gerechnet wird mit 35.000 Fans zum Public Viewing. Großveranstaltungen auf dem Schlossplatz beschädigen Rasenflächen und Blumenbeete. Wer dafür zahlen muss, ist laut dem Land klar geregelt: "Die Kosten für mögliche Schäden und Reparaturen auf den Flächen trägt der Veranstalter", so ein Sprecher des Finanzministeriums. Haupt-Veranstalter ist der VfB.

Für mögliche Kosten erhält der VfB Geld von der Stadt. Wie das vertraglich festgeschrieben werde, das ist laut VfB und Stadt noch nicht endgültig ausformuliert. Sicher sei aber, dass es klappe, denn alle Verhandlungen sind laut VfB "getragen von der Vorfreude auf das Event". Man kooperiere partnerschaftlich mit allen Beteiligten, so der VfB.

Public Viewing und Siegesfeier nur auf Schlossplatz möglich

Gegenüber dem SWR erklärte Marcus Christen von in.Stuttgart am Freitag, ein großes Fussballfest mit Public Viewing sei am 24. Mai nur auf dem Schlossplatz möglich. Auf dem Wasen laufe Ende Mai noch der Abbau des Frühlingsfestes. Zudem seien durch den Stuttgart-Lauf Flächen im Stadion blockiert. Und die Schleyer-Halle stehe wegen eines Konzertes von Roland Kaiser ebenfalls nicht zur Verfügung. Für Public Viewing und eine mögliche Siegesfeier am Tag darauf komme deshalb nur der Schlossplatz infrage.

Politiker wollen das Event und appellieren ans Land

Zuletzt hatten sich verschiedene Stimmen dafür stark gemacht, das Public Viewieng auf dem Schlossplatz auf keinen Fall scheitern zu lassen. So hatte die Stuttgarter CDU-Gemeinderatsfraktion verlauten lassen, man erwarte vom Land "maximale Unterstützung bei der Organisation des Events". Der Stuttgarter FDP-Landtagsabgeordnete Friedrich Haag forderte gar: "Ministerpräsident Kretschmann muss jetzt ein Machtwort sprechen: Ermöglichen statt verhindern!"