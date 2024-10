per Mail teilen

Das Volksfest auf dem Wasen-Gelände hat in diesem Jahr wohl rund 4,6 Millionen Gäste angezogen. Allein an einem besucherstarken Tag kamen etwa eine halbe Million Menschen.

Die Veranstalter des Cannstatter Volksfests auf dem Wasen sind mit der diesjährigen Veranstaltung zufrieden. Er gehe von 4,6 Millionen Besucherinnen und Besuchern aus, sagte Marcus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart am Sonntagvormittag dem SWR. Das seien 300.000 Menschen mehr als noch 2023. Allein am Vortag hätten rund 500.000 Gäste das Volksfest auf dem Wasen-Gelände besucht.

Deshalb kamen so viele zum Cannstatter Wasen

Die höheren Besucherzahlen haben nach Einschätzung von Christen mehrere Ursachen. Im Gegensatz zu 2023 sei in diesem Jahr mit dem 4. Oktober ein Brückentag in die Veranstaltungsphase gefallen, was viele Menschen angelockt habe. Auch mehrere Sportveranstaltungen trugen zu den guten Zahlen bei.

Wir hatten zwei Fußballspiele und ein Champions-League-Spiel Abends zu einer frühen Stunde. Da sind die Besucher danach noch mal auf den Platz gekommen.

Es habe zwar auch schwächere Tage gegeben, sagte Christen. Das habe am Wetter gelegen oder dass es sich um Montage und Dienstage gehandelt habe. Dafür seien allerdings wiederum die Familientage mit mehr als 200.000 Menschen gut besucht gewesen. Auch in der Mittagszeit seien zahlreiche Familien und ältere Gäste auf das Gelände gekommen.

Eine halbe Million Besucher an einem Tag

Außergewöhnlich sei außerdem der letzte Wasen-Samstag gewesen: Mehr als eine halbe Million Menschen seien gekommen, berichtete Christen am Tag danach, und das lasse sich nicht mit gut besuchten anderen Veranstaltungen erklären.

Gestern, an einem Samstag, hatten wir über eine halbe Million Besucher hier auf dem Platz. Der Verkehr von der Innenstadt auf den Wasen ist regelrecht zusammengebrochen und es war nur auf dem Wasen was – also keine Schleyerhalle, keine Porsche-Arena, kein Stadion.

Auch am Tag der Deutschen Einheit seien so viele Menschen an einem Tag gekommen. Außerdem habe das Volksfest viele Besucherinnen und Besucher von "auswärts" angelockt, darunter auch aus dem Ausland. "Wir haben zehn Prozent mehr Busse hier ansteuern können", erklärt Christen. Das zeige, dass die Werbung für das Cannstatter Volksfest funktioniere.

Cindy Gesell (3. v.r.) ist mit einer Gruppe von rund zehn Personen aus dem Elsass angereist. SWR Christian Spöcker

Polizei: 30 Prozent weniger Straftaten als 2023

Jörg Schiebe, Leiter des Polizeireviers 6 Bad Cannstatt, sprach insgesamt von einem "friedlichen Fest". Wie die Polizei dem SWR mitteilte, kam es in diesem Jahr zu 30 Prozent weniger Straftaten als im vergangenen Jahr. Die Zahl der Taschendiebstähle habe sich halbiert.

Die Zahl der Diebstähle sei zwar insgesamt gleichgeblieben, dafür seien sogenannte "Aggressionsdelikte" leicht und Sexualdelikte deutlich zurückgegangen.

Das liegt sicher daran, dass wir auf dem Platz präsent waren, die Leute uns wahrgenommen haben und die Menschen selbst sehr friedlich waren.

Zugleich habe es aber mehr Ordnungswidrigkeiten gegeben, besonders beim "Wildpinkeln".

"Wasenboje" betreute mehr als 150 Frauen und Mädchen

Als Anlaufstelle speziell für Frauen und Mädchen gab es auch in diesem Jahr die sogenannte "Wasenboje". Mehr als 150 von ihnen wandten sich während des Fests an das ehrenamtliche Hilfspersonal - das seien etwas mehr als beim Frühlingsfest 2024 oder beim letztjährigen Cannstatter Volksfest gewesen, teilten die Verantwortlichen mit.

Ein Viertel davon war in einer akuten Notsituation wie etwa Belästigung oder eine persönliche Krise. Zulauf hatten wir vor allem an den Wochenenden und abends.

Das sagen die Festwirte über das Cannstatter Volksfest 2024

Auch Marcel Benz, der Vize-Sprecher der Festwirte, zeigte sich insgesamt zufrieden und sprach von einem erfolgreichen 177. Cannstatter Volksfest. "Insgesamt wird friedlicher in den Zelten gefeiert, das haben wir gespürt und das freut uns", so Benz. Es seien mehr Gäste in die Zelte gekommen, doch es seien noch immer weniger als vor der Pandemie.

Zahlenmäßig verzeichnen wir eine Steigerung zum vergangenen Jahr, sind aber noch nicht wieder auf dem Niveau vor Corona.

Rund 300 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute haben sich seit dem 27. September beim 177. Cannstatter Volksfest präsentiert. Schon zur Halbzeit des 17 Tage dauernden Volksfests zeigten sich die Veranstalter zufrieden, obwohl das Wetter nicht immer mitgespielt hat.