Obwohl der Kampfmittelbeseitigungsdienst auf der A81 bei Böblingen und Sindelfingen keine Hinweise auf eine Bombe gefunden hat, war die Autobahn wie geplant voll gesperrt.

Die Autobahn 81 ist in Höhe Böblingen/Sindelfingen wieder frei befahrbar. Die Vollsperrung sei um 6 Uhr am Morgen aufgehoben worden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mit. Die A81 war gegen 23 Uhr am Dienstagabend in beide Richtungen gesperrt worden.

Keine Bombe gefunden: Autobahn 81 wurde trotzdem gesperrt

Bei früheren Untersuchungen waren Hinweise auf metallische Gegenstände im Boden gefunden worden. Doch in einer weiteren Bodensondierung, die laut Stadt Sindelfingen erst kurz vor der Sperrung durchgeführt werden konnte, wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Entsprechend gab der Kampfmittelbeseitigungsdienst Entwarnung.

Die seit langem geplante Sperrung wurde trotzdem durchgezogen. Dadurch habe eine zusätzliche Nachtsperrung vermieden werden können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Sindelfingen. Darin erklärt Mathias Peterle, stellvertretender Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg, warum bei einer früheren Bodenuntersuchung der Fund einer Weltkriegsbombe nicht ausgeschlossen werden konnte: "Durch metallführende Schichten im Boden kann es in extrem seltenen Fällen zu solchen Messergebnissen im Vorfeld kommen, die sich durch Aufgraben als nicht existent erweisen."

OB von Sindelfingen: Verdacht auf mögliche Bombe nicht bestätigt

"Glücklicherweise hat sich der Verdacht auf einen Kampfmittelfund nicht bestätigt", teilte Sindelfingens Oberbürgermeister Bernd Vöhringer (CDU) mit. "Mein Dank gilt den zahlreichen beteiligten Behörden und Organisationen und unserem eigenen Team im städtischen Krisenstab für die hervorragende Zusammenarbeit in der Vorbereitung."