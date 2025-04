Die Stadt Stuttgart rechnet am Freitag mit viel Verkehr. Denn in der Stadt finden mehrere Events gleichzeitig statt.

Am Freitag rechnet die Stadt Stuttgart mit bis zu 120.000 Besucherinnen und Besuchern rund um den Neckarpark. Neben dem 85. Frühlingsfest finden an diesem Tag mehrere Events statt, darunter das Konzert von Shirin David in der Schleyerhalle und das VfB-Stuttgart-Heimspiel in der MHP Arena. Die Polizei Stuttgart sei auf das hohe Besucheraufkommen vorbereitet und rate, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, so ein Polizeisprecher.

Shirin David und das Rapduo O'Bros sollen 15.500 Konzertbesucher anlocken

Am Freitag finden zwei Konzerte in Stuttgart statt. Zum einen das von Shirin David in der Schleyerhalle und zum anderen das des christlichen Rapduos O'Bros. Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart rechnet mit rund 15.500 Konzertbesuchern. Außerdem starten beide Konzerte fast zeitgleich. Die O'Bros beginnen um 19:30 Uhr in der Porsche Arena und Shirin David um 20 Uhr in der Schleyerhalle.

Polizei Stuttgart sperrt mehrere Straßen ab

Zum VfB-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim werden 60.000 Besucherinnen und Besucher in der MHP-Arena erwartet, so die Stadt Stuttgart. Um den Besucherstrom zu lenken, wird die Mercedesstraße zwischen Talstraße und Martin-Schrenk-Weg von der Polizei gesperrt. Nach dem Spiel werde die Mercedesstraße in beide Richtungen vollgesperrt, um die Fußgänger zu schützen, so die Polizei.

Sie teilte dem SWR auf Nachfrage mit, man sei vorbereitet. Wenn es "irgendwo klemme", werde man auch kurzfristig weitere Straßen absperren wie zum Beispiel die Benzstraße. Es sei jedoch nicht das erste Mal, dass mehrere Events am gleichen Tag in Stuttgart stattfänden, so der Sprecher.

Neben zwei Konzerten und dem VfB-Heimspiel zieht auch das Frühlingsfest in Stuttgart viele Besucherinnern und Besucher an (Archivbild). SWR

Tipps für Veranstaltungsgäste

Die Polizei und die Stadt Stuttgart raten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen , da die Parkplätz begrenzt sind.

Bei allen unseren Veranstaltungen im Hallenduo und auch beim Fußball in der MHPArena gilt das KombiTicket, d.h. An- und Abreise im VVS-Verbund (2. Klasse) sind im Ticket inkludiert.

Wer mit dem Auto anreise, sollte genügend Zeit einplanen. Außerdem sollen die Meldungen auf den Variotafeln und Durchsagen im Verkehrsfunk beachtet werden, so die Stadt Stuttgart. Laut der Stadt Stuttgart lässt sich trotz der Maßnahmen am Freitag keine staufreie Anreise garantieren.

Mit LED-Displays werden den Besucherinnen und Besuchern auf dem Wasen-Parkplatz passende Ausfahrten angezeigt. Über die Social Media Kanäle will in.Stuttgart über den Verkehr informieren und Empfehlungen für Anreisende aussprechen. Außerdem gebe es verschiedene Kartensysteme, die bei der An- und Abreise unterstützen sollen, darunter der interaktive Lageplan auf der Webseite des Frühlingsfests.