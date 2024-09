per Mail teilen

Im Landkreis Böblingen ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er war mit einem Transporter zusammengestoßen.

Am Freitagmorgen ist ein 30-jähriger Motorradfahrer in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) mit einem Kleinbus kollidiert. Dabei verletzte er sich schwer und verstarb noch am Unfallort. Laut Polizei war der Motorradfahrer im Ortsteil Merklingen ortsauswärts unterwegs, als der Transporter aus einer Straße herausfuhr und den Motorradfahrer offenbar übersah.

Motorradunfall in Weil der Stadt: Komplettsperrung der Straße

Nach dem Unfall war die Straße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ließ einen Gutachter zur Unfallstelle kommen, um den genauen Hergang zu prüfen.