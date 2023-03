Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Serie von insgesamt 54 Einbrüchen in der Region Ehingen und rund um Laupheim aufgeklärt. Dringend tatverdächtig ist ein 32-jähriger Mann.

Laut Polizei konnte jetzt eine Serie von 54 Einbrüchen in Gartenhütten und Scheunen rund um Laupheim (Landkreis Biberach) und Ehingen (Alb-Donau-Kreis) aufgeklärt werden. Im Fokus der Ermittlungen steht ein 32-Jähriger Mann, der dringend tatverdächtig ist. Bei seinen Streifzügen im vergangenen Jahr soll er es nicht nur auf Gartengeräte und Bargeld abgesehen haben, gab die Polizei am Donnerstag bekannt.

Auch Kraftstoff aus Gartenhütten entwendet

Bei der Einbruchsserie soll der Tatverdächtige auch Alkohol und Kraftstoff gestohlen haben, hieß es weiter. Der Mann wurde bereits im vergangenen August an einer Scheune in Laupheim auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen worden, so die Ermittler. Spuren an insgesamt 54 Tatorten hätten zu ihm geführt, so dass er schließlich dingfest gemacht werden konnte. Der Gebäudeschaden, den der mutmaßliche Täter bei den Diebstählen angerichtet haben soll, wird auf 17.000 Euro geschätzt.