Hausdurchsuchungen nach Sprengstoff-Attacke von Altbach

Im Zusammenhang mit der Handgranaten-Attacke auf eine Trauerfeier in Altbach hat die Polizei Wohnungen von sechs Verdächtigen durchsucht. Sie stellten Waffen und Drogen sicher.

Nach dem Wurf einer Handgranate bei einer Beerdigung auf dem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) Anfang Juni hat die Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt. Sie sollen den Mann verfolgt und angegriffen haben, der die Granate geworfen haben soll. Insgesamt sechs Personen sind nun im Fokus der Polizei. Sie sollen sich auf den Mann gestürzt haben, der die Handgranate in Richtung Trauergemeinde geworfen haben soll.

Verdächtiger leistete Widerstand bei Durchsuchung

Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Dabei traf sie fünf der Männer an. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag, so die Polizei. Zudem leistete einer der Tatverdächtigen bei der Polizeiaktion Widerstand. Er verletzte sich hierbei leicht.

Polizei findet Messer und Schlagwaffen sowie Drogen

Bei den Durchsuchungen fand die Polizei unter anderem Messer, einen Schlagring und Quarzhandschuhe, die man für Angriffe nutzen kann, sowie geringe Mengen Rauschgift. Allen sechs Personen wird versuchter gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen.