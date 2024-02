Hat der damals 23-jährige Handgranatenwerfer versucht in Altbach ein Blutbad anzurichten? Laut Verteidigung habe es sich auch um eine Machtdemonstration handeln können.

Im Prozess um den Handgranaten-Wurf in Altbach (Kreis Esslingen) am 9. Juni 2023 haben die Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Donnerstag ihre Abschlussplädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von 13 Jahren für den Angeklagten.

Hat der Angeklagte versucht ein Blutbad anzurichten?

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der 24-jährige Angeklagte "wie jeder erwachsene Mensch" gewusst, dass eine Handgranate eine Kriegswaffe ist und ihre Folgen unkalkulierbar sind. Der Oberstaatsanwalt sah außerdem mehrere Mordmerkmale erfüllt, etwa Heimtücke, weil die meisten Trauergäste mit dem Rücken zum Angreifer standen.

Die Verteidigung forderte dagegen eine Freiheitsstrafe von elf Jahren. Der Verteidiger stellte beim Verhandlungstermin infrage, ob der Angeklagte tatsächlich vorhatte, ein Blutbad anzurichten. Vielleicht sei es eher darum gegangen, die Granate nur in die Richtung der Trauergemeinde zu werfen, um im Kontext eines Bandenkriegs Macht zu demonstrieren, so der Verteidiger.

Handgranatenwurf auf dem Friedhof in Altbach

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, letzten Sommer eine Handgranate auf eine Gruppe von Trauergästen auf einem Friedhof in Altbach geworfen zu haben. 15 Menschen wurden dabei teilweise schwer verletzt. Die Granate war an einem Baum explodiert. Ein noch größeres Blutbad war laut Polizei durch den Baum verhindert worden. Einige der Opfer tragen Teile der Granate immer noch in sich. Diese konnten aufgrund des erhöhten Operationsrisikos nicht entfernt werden.

Hintergrund: Schüsse in der Region Stuttgart Seit über einem Jahr fallen immer wieder Schüsse in der Region Stuttgart - fast immer vor Shishabars oder Barbershops, vorwiegend nachts. Immer wieder gibt es Verletzte, auch einen Toten. Die ersten Schüsse fielen Anfang September 2022 in Mettingen (Kreis Esslingen). Es folgten weitere Vorfälle im Frühjahr 2023 in Ostfildern, Plochingen (hier gleich zwei Mal) und Reichenbach (alle Kreis Esslingen) sowie in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen). Mitte März wurde in Stuttgart-Zuffenhausen geschossen. Am 8. April starb ein 18-Jähriger durch Schüsse in Asperg (Kreis Ludwigsburg). Anfang Juni 2023 wurden zehn Menschen durch den Anschlag mit einer Handgranate in Altbach (Kreis Esslingen) verletzt. Im Zuge der Ermittlungen sind seit Ende 2022 inzwischen mehr als 50 Tatverdächtige festgenommen worden (Stand Februar 2024). Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung, versuchter gemeinschaftlicher Mord oder versuchter Totschlag vorgeworfen. Mehr als 70 Durchsuchungen und Kontrollen wurden im Zusammenhang mit der Schuss-Serie durchgeführt sowie eine Abschiebung. Die Polizei fand dabei unter anderem Messer, eine Maschinenpistole, Schreckschusswaffen, Mengen an Smartphones unbekannter Herkunft sowie geringe Mengen Rauschgift und Testosteron - und geladene Schusswaffen in Autos.

Weitere Prozesse im Rahmen der Schuss-Serie

Der Handgranatenwurf in Altbach gilt als bislang schwerste Eskalation eines Kampfes von zwei verfeindeten Gruppen junger Männer aus dem Großraum Stuttgart. Rund um die gewaltsame Auseinandersetzung der Gruppen laufen bereits weitere Prozesse - zum Beispiel gegen fünf junge Männer, die unmittelbar nach der Explosion in Altbach wiederum einen Gegenangriff gegen den Handgranatenwerfer gestartet haben.

Sie sollen ihn am Friedhof in Altbach aus dem Auto gezerrt und ihn so stark getreten und geschlagen haben, dass er lebensgefährlich verletzt wurde. Auch sollen sie Rettungssanitäter zunächst davon abgehalten haben, den Verletzten am Kopf zu behandeln.

Im Zusammenhang mit diesem Gegenangriff auf den Handgranatenwerfer hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag nun Anklage gegen vier weitere Männer erhoben, die auch an dem Angriff beteiligt gewesen sein sollen. Ihnen wird unter anderem versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.