In drei Tagen infolge haben Unbekannte insgesamt sieben Autos in Stuttgart-Ost angezündet. Die Polizei versuchte auch per Hubschrauber, die Täter zu ermitteln, bislang ohne Erfolg.

Eine Reihe von Brandstiftungen an Autos in Stuttgart-Ost hat zwischen Donnerstag und Samstagmorgen für einen Schaden von mehreren zehntausend Euro gesorgt. "Das ist zweifellos eine Serie", bestätigte ein Sprecher der Polizei Stuttgart auf SWR-Anfrage. Trotz des zwischenzeitlichen Einsatzes eines Hubschraubers und Zeugenhinweisen konnte noch kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Kriminalpolizei sucht weiter nach Hinweisen und Tätern.

Brandstiftung: Zeugen beobachten flüchtenden jungen Mann

Am Donnerstagmittag bereits war im Stadtgebiet Gaisburg ein Pick-Up in Brand geraten. Diesen Brand konnte der Fahrzeughalter selbst per Gartenschlauch löschen. Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr brannte das Fahrzeug erneut, wie auch ein weiteres in der Nähe geparktes Auto. Die Feuerwehr musste beide Brände löschen. Nur kurz zuvor war bereits ein paar Straßen weiter in einem Transporter ein Brand ausgebrochen. Eine Anwohnerin bekam die Flammen per Feuerlöscher in den Griff. Zeugen hatten dort einen etwa 30 Jahre alten Mann beobachtet, der nach dem Vorfall fluchtartig wegrannte. Die Person soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug kurze blonde Haare und war bekleidet mit einem roten T-Shirt und Jeans.

Brennendes Papier unter einem geparkten Auto

Am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr, geriet in Stuttgart-Berg ein Kleinwagen in Brand. Auch hier musste die Feuerwehr die Flammen löschen. Im nächsten Fall am Mittag dann hatte ein 60-jähriger Autofahrer unter einem anderen Auto auf einem privaten Stellplatz an der Hackstraße ein brennendes Papier entdeckt. Er wählte den Notruf. Zusammen mit seinem 39-jährigen Beifahrer gelang es ihm dann, den Brand zu löschen. Dadurch entstand an dem Fahrzeug nur ein geringer Schaden.

Autobrand drohte auf Wohnhaus überzugreifen

Weniger glimpflich verlief die nächste Brandstiftung erneut in Gaisburg in der Nacht auf Samstag kurz vor 1 Uhr. Auch dort hatten Zeugen den Brand entdeckt und den Notruf gewählt. Das parkende Auto stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits so in Flammen, dass ein benachbartes Auto sowie ein Holzzaun, Bäume und Hecken des angrenzenden Grundstücks in Brand geraten waren. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern und löschte die brennenden Fahrzeuge.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den Vorfällen selbst und zu verdächtigen Personen.