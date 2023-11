Ein Toter bei Unfall auf B10 bei Ebersbach - Auto in Flammen

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B10 zwischen Ebersbach und Uhingen ist ein Auto ausgebrannt. Ein Mensch starb noch am Unfallort. Der Verkehr wurde mehrere Stunden lang umgeleitet.

Kurz vor sechs Uhr am Donnerstagmorgen hat sich bei Ebersbach (Kreis Göppingen) in einem Baustellenbereich ein Auto überschlagen. Laut Polizei entzündete sich das Auto und stand kurz darauf in Flammen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Identifizierung des Opfers gestaltet sich nach Angaben der Polizei derzeit schwierig. Die Rechtsmedizin unterstützt nun die Ermittler.

Wie ein Zeuge aus dem Stau dem SWR berichtete, soll es auch ein Explosionsgeräusch gegeben haben. Es soll sich aber um kein Elektroauto oder ein gasbetriebenes Fahrzeug gehandelt haben.

Fahndung nach einem zweiten Auto läuft

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll an dem Unfall ein zweites Auto beteiligt gewesen sein - in welcher Form sei allerdings noch nicht bekannt. Dieses Auto war beim Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte allerdings nicht mehr am Unfallort. Die Feuerwehr konnte das Feuer mittlerweile löschen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter herangezogen.

B10 noch mehrere Stunden gesperrt

Die Sperrung der B10 dauerte laut Polizei bis etwa 14 Uhr. Es bildete sich zwischenzeitlich ein bis zu zehn Kilometer langer Stau. Die Ausweichstrecken rund um Ebersbach und Uhingen waren überlastet.