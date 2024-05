Auf dem Friedhof soll es nicht nur um den Tod gehen, findet Laura Schulz. Ans Grab ihres verstorbenen Cousins Lucas hat sie einen QR-Code des Startups "Seelenspiegel" geklebt. Was steckt dahinter?

Mit QR-Codes an Gräbern bietet das Böblinger Startup "Seelenspiegel" digitale Gedenkseiten an. Besucher auf dem Friedhof können den Code mit ihrem Handy scannen und so die Lebensgeschichte von Verstorbenen erfahren. Das wünschte sich Laura Schulz für ihren verstorbenen Cousin Lucas.

Über die Geschichte von Lucas und dem QR-Code an seinem Grab berichtete auch SWR1 im Radio:

Ein sonniger Frühlingsmorgen auf dem Neuen Friedhof Weilimdorf, einem Ortsteil von Stuttgart. Laura Schulz steht am Grab ihres Cousins Lucas und holt ihr Handy aus der Tasche. Mit der Handykamera scannt sie einen QR-Code an einer Stehle auf Lucas' Grab.

Sekunden später öffnet sich auf ihrem Handy eine Webseite mit vielen Fotos. Sie zeigen Lucas Schulz, rosa gefärbte Haare, mit Sonnenhut vor einer Wand voller Sticker. Lucas fröhlich grinsend beim Feiern mit zwei Freundinnen. Lucas im Auto mit seiner Mutter. Lucas in bunt gemustertem Hemd und kurzer Hose im Garten, die Arme um seine Verwandten gelegt. Mit Anfang 20 ist Lucas an Leukämie gestorben.

Lucas' Mutter Karina Schulz und seine Cousine Laura Schulz. Die beiden Frauen schauen sich oft seine digitale Gedenkseite an. privat/Laura Schulz

QR-Code am Grab: Erinnerung soll lebendig bleiben

Lucas habe seine Freunde immer ermutigt, aus sich herauszugehen und so individuell zu sein, wie sie wollen, sagt seine Cousine Laura. So lebendig und quirlig will Laura ihren Cousin in Erinnerung behalten. Deshalb hatte sie die Idee, einen QR-Code an seinem Grab anzubringen, hinter dem sich eine digitale Gedenkseite verbirgt. Lucas' Mutter Karina hat sich darüber sehr gefreut.

Freunde von Lucas haben Fotos auf sein Grab gelegt. SWR

"An diesem Ort hat man nur die Gräber. Aber wenn man sich die Seite anguckt, dann macht das denjenigen lebendig. Das hilft mir, besser mit der Trauer umzugehen", sagt Karina Schulz an diesem Morgen auf dem Friedhof. "Wenn man zu einer geliebten Person ans Grab kommt, kann man den Code scannen und sich das ansehen und auch mit anderen darüber reden."

Manchmal schauten Freunde und Verwandte am Grab zusammen die Gedenkseite auf dem Handy an, erinnerten sich durch die Fotos und den Text auf der Gedenkseite an Lucas' Leben, so die Mutter. "Ich glaube, das hätte er auch gewollt. Ihm war es wichtig, dass man über seine Geschichte redet", sagt Cousine Laura Schulz.

Startup "Seelenspiegel": Das steckt hinter dem QR-Code

Auch Fremde, die an Lucas' Grab kommen, können durch den QR-Code mehr über ihn erfahren. Fotos, Text und Videos auf die Seite hochladen können aber nur diejenigen, die die Zugangsdaten haben. In Lucas' Fall bearbeitet seine Cousine Laura die Seite. Manchmal schicken auch Lucas' Freunde ihr Fotos, die sie hochlädt.

Ausgedacht hat sich das Ganze der 21-jährige David Kurz aus Stuttgart. Er hat die Firma "Seelenspiegel" vor einigen Monaten zusammen mit seinem Bekannten Yusuf Uluc gegründet. Etwa 500 Kunden deutschlandweit hätten sie inzwischen, schätzt David Kurz. Die Kosten richten sich nach Laufzeit der digitalen Gedenkseite und liegen etwa zwischen 80 und 120 Euro.

David Kurz aus Stuttgart hat "Seelenspiegel" zusammen mit einem Bekannten gegründet. SWR

Die Idee kam ihm am Grab seines Urgroßvaters. "Da habe ich gemerkt, dass die Erinnerungen mit der Zeit verblassen. Zum Beispiel wusste meine Mutter nicht mehr, wie sich seine Stimme anhört. Es gab in der Familie zwar sogar eine Diashow über ihn, aber wie oft schaut man sich sowas an? Da hat auch nicht jeder Zugriff drauf", sagt David Kurz.

So kam ihm die Idee, direkt am Grab eine Möglichkeit zum Erinnern mit Fotos und Videos zu schaffen. "So hat jeder die Möglichkeit zu verstehen, wer der Mensch war. So können sich auch zukünftige Generationen daran erinnern."

Der Neue Friedhof in Stuttgart-Weilimdorf. Hier ist Lucas Schulz begraben. SWR

Digitale Gedenkseite als Ergänzung zum Grabstein

Auf Lucas' Grab steht bislang eine Stehle. Bald soll ein Grabstein folgen. Wie zuvor an der Stehle wollen Lucas' Verwandte den QR-Code dann am Stein anbringen. Damit noch viele Menschen die digitale Gedenkseite sehen können und die Erinnerung an Lucas' Lebendigkeit weitergeht.