Zweites Unfallopfer verstorben: Schwerer Unfall auf B295 bei Weil der Stadt

Bei einem Unfall auf der B295 zwischen Renningen und Weil der Stadt im Kreis Böblingen ist am Mittwoch ein Mensch gestorben, ein weiterer starb am Donnerstag. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Beide waren nicht angeschnallt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B295 zwischen Weil der Stadt und Renningen (Kreis Böblingen) ist am Mittwochabend ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Ein 32-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt, zwei weitere Personen schwer. Das teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Der 32-Jährige erlag am Donnerstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

In Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten

Grund für den Unfall war wohl, dass ein 22-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dort stieß er frontal mit einem Kleinwagen zusammen. Der bereits am Unfallort verstorbene 33-jährige Fahrer dieses Autos war aus dem Auto geschleudert worden, er war nicht angeschnallt. Das zweite Todesopfer, der 32-Jährige, saß auf der Rückbank. Auch er war nicht angeschnallt. Der 24 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt, ebenso der 22-jährige mutmaßliche Unfallverursacher in dem anderen Auto.

B295 bei Weil der Stadt mehrere Stunden gesperrt

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg dauern an. Die B295 war mehrere Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt.