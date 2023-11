per Mail teilen

Ein Autofahrer ließ nach einem Auffahrunfall auf der B29 bei Weinstadt sein brennendes Auto zurück und floh. Die Polizei entdeckte Blutspuren und suchte ihn mit einem Helikopter.

Ein wohl alkoholisierter Mann ist mit seinem Wagen am frühen Donnerstagmorgen im Rems-Murr-Kreis in einen Lkw gekracht, woraufhin das Auto Feuer fing und ausbrannte. Der Auffahrunfall ereignete sich bei Weinstadt vor dem Teiler der B14 in Richtung Stuttgart. Der 44-Jährige floh nach Angaben der Polizei.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Autofahrer

Die Beamtinnen und Beamten entdeckten demnach Blutspuren und suchten mit einem Hubschrauber nach dem Fahrer. Nach mehreren Stunden fanden sie den Verdächtigen in dessen Wohnung. Er sei leicht verletzt gewesen, teilte die Polizei mit. Wie stark der Mann alkoholisiert war, dazu machte sie keine Angaben.

Nach Unfall: B29 gesperrt

Der Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock, teilte die Polizei mit. Die Fahrbahn der B29 musste nach dem Unfall gereinigt werden. Das führte dazu, dass die Strecke in Richtung Stuttgart teilweise gesperrt war. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 150.000 Euro.