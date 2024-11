per Mail teilen

Beim traditionellen Landespresseball haben sich Politik, Wirtschaft und Journalisten aus Baden-Württemberg getroffen. In Stuttgart ging es um das Ampel-Aus, das Land und Unpolitisches.

Am Freitagabend hat in Stuttgart der jährliche Landespresseball stattgefunden. Zu der Traditionsveranstaltung in der Stuttgarter Liederhalle kamen Journalisten, Prominente und Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war mit seiner Frau zu Gast.

Kretschmann, Özdemir und Hagel beim Landespresseball

Ein großes Thema nach den Ereignissen der vergangenen Woche war bei den Gästen des Landespresseballs das Ampel-Aus in Berlin und mögliche anstehende Neuwahlen. Der Blick richtete sich aber auch aufs eigene Land, denn in Baden-Württemberg wird 2026 ein neuer Landtag gewählt. Neben Ministerpräsident Kretschmann waren deshalb auch zwei potentielle Nachfolger auf sein Amt bei der Veranstaltung. Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung Cem Özdemir hat bereits angekündigt für die Grünen als Ministerpräsident kandidieren zu wollen. Der 36-jährige Manuel Hagel könnte der Kandidat der CDU werden.

Ball mit viel Tradition für Politik und Journalisten

Aber es drehte sich nach SWR-Informationen nicht nur um diese politischen Wahlthemen. Viele Gäste sagten, es sei wichtig solche Veranstaltungen zu haben, bei denen auch einmal ungezwungener miteinander gesprochen werden kann - gerade nach den vielen politischen Ereignissen der vergangenen Woche. Der Landespresseball ist eine Traditionsveranstaltung. Deshalb kamen die Gäste auch alle in Abendgarderobe und es gab ein musikalisches Programm. Ministerpräsident Kretschmann eröffnete die Tanzfläche gemeinsam mit einer Journalistin mit einem Walzer. Außerdem dient das Event dazu, Spenden zu sammeln für die Landespresse BW, die Journalisten unterstützt, die in finanzielle Not geraten sind.