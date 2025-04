Nachdem an Weihnachten der Streit um die Entlassung des ehemaligen Domkapellmeisters Boris Böhmann war, haben im Ostersonntagsgottesdienst die Freiburger Domchöre das erste Mal wieder gemeinsam in einer Feiertagsmesse gesungen. Von dem Böhmann-Skandal war in der Ostermesse mit Erzbischof Stefan Burger kaum etwas zu spüren - oder zu hören.