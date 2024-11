Sport Kompakt mit Fußball und Faustball

Crosslaufen ist eine Laufsportart, bei der die Strecke über Hindernisse und durchs offene Gelände führt. In Pforzheim gibt es einen solchen Crosslauf bereits seit 2008. Stetig gewachsen, bietet er mittlerweile eine Bühne für die besten Geländeläufer Deutschlands. Auch in diesem Jahr waren einige der talentiertesten Nachwuchsläufer am Start – darunter auch die 17-jährige Julia Ehrle.