Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will für die Grünen in BW als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2026 gehen. Erste Reaktionen aus der Politik.

Nachdem bekannt wurde, dass Cem Özdemir Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden will, haben sich erste Politikerinnen und Politiker geäußert, mehrheitlich kritisch. Auch der derzeitige Koalitionspartner in BW, die CDU. Der CDU-Partei- und Fraktionschef Manuel Hagel (36) soll voraussichtlich Spitzenkandidat und somit Cem Özdemirs Konkurrent werden. Lob kam vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne).

Als eine der ersten reagierte öffentlich die baden-württembergische CDU-Generalsekretärin und Bundestagsabgeordnete Nina Warken. Sie zeigte sich am Freitag gegenüber den Spitzenkandidatur von Cem Özdemir (Grüne) skeptisch. "Nach ewigem Zögern und Zaudern hat Herr Özdemir sich jetzt offenbar doch durchgerungen und das Offensichtliche ausgesprochen: Vermutlich greift bei ihm - einem der Hauptdarsteller der Berliner Ampel - die pure Angst um sich, dass aus seinen Traumvorstellungen Bundesminister zu bleiben, wohl doch nichts mehr wird." Die Grünen hätten "sehr früh" den Beginn des des Landtagswahlkampfes ausgelöst, so Warken.

CDU voll im Angriffsmodus

Aktuell bilden die Grünen und die CDU zusammen in Baden-Württemberg eine Regierungskoalition. Warken teilte mit, dass die CDU in BW weiter fest vorhabe, "verlässlich und stabil mit Winfried Kretschmann zum Ende der Legislatur zu regieren". Die CDU-Politikerin hinterfragte, ob eine Doppelbelastung von eineinhalb Jahren Dauerwahlkampf in Stuttgart und gleichzeitig der Posten in der Ampel-Regierung des Bundes funktioniere. "Von Anfang an begleiten negative Schlagzeilen Herrn Özdemir, sein Herzensprojekt der Cannabislegalisierung, die Dauer-Moralisiererei und Verbotspolitik, die Bauernproteste und vieles mehr lassen grüßen."

Warken zog eine Parallele zur Kandidatur von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die bei der Landtagswahl in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin angetreten war. Die Berliner Ampel versuche wohl "ihre zweite Fachkraft in die Landespolitik weg zu versorgen".

Das B in Baden-Württemberg steht aber definitiv nicht für Plan B. Unser Land ist zu schade als Alternative für die gescheiterten Außenminister-Karrieresehnsüchte des Herrn Özdemir.

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Grüne) ist voll des Lobes für seinen Nachfolger in der Spitzenkandidatur. Özdemir bringe alles mit, was Baden-Württemberg brauche. "Er hat Regierungserfahrung und ist eine über Parteigrenzen hinweg geschätzte Persönlichkeit. Er verbindet eine klare Haltung mit pragmatischem Handeln. Er hat bewiesen, dass er Rückgrat hat und auch vor schwierigen Herausforderungen nicht zurückschreckt." Özdemir sei als gebürtiger Schwabe tief mit dem Bundesland verwurzelt und kenne die Bedürfnisse der Menschen hier. Kretschmann und Özdemir verbinde die Überzeugung, dass das Wohl des Landes immer an der ersten Stelle in der Politik stehen müsse - "und nicht die Partei oder der persönliche Ehrgeiz".

Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Weitblick und seiner Tatkraft ein sehr guter Ministerpräsident für unser Land sein kann.

Anton Baron, der Chef der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, bewertete Özdemirs Spitzenkandidatur in BW als "Wahlkampfgeschenk für die AfD". Er teilte mit, es sei längst nichts Neues mehr, "dass die Grünen traditionell die ungeeignetsten Leute an die Spitzen stellen. Daher wundert auch Özdemirs Spitzenkandidatur nicht." Özdemir habe weder im Bundestag, noch im EU-Parlament noch als Landwirtschaftsminister eine gute Figur gemacht.

Mit Özdemir bekämen wir einen Karrieristen, der nun zum Abschluss auch noch Landesvater unseres schönen Landes werden möchte. Der Ministerpräsidentenposten verkommt zur Resterampe.

