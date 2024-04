Bad Urach ist seine Heimatstadt. Hier wurde Cem Özdemir 1965 geboren. Er wuchs im Zentrum des Ortes auf, hat dort bis heute Freunde. Nun macht die Stadt den Bundesminister zum Ehrenbürger.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), zehn Jahre lang Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, wird zum Ehrenbürger seiner Geburtstadt Bad Urach (Kreis Reutlingen) ernannt. Das gab die Stadtverwaltung in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend bekannt. Mit einem feierlichen Festakt im Sommer soll Özdemir die Auszeichnung verliehen werden.

Cem Özdemir bedankt sich bei der Stadt mit emotionalen Worten: "Ehrenbürger dieser Stadt zu sein, das bedeutet mir sehr viel", so Özdemir schriftlich auf Anfrage des SWR. "Das ist mir ja nicht in die Wiege gelegt worden. Meine Eltern sind nach Bad Urach gekommen - und Bad Urach ist zu ihrer Heimat geworden", so der Bundespolitiker.

"Ich bin hier geboren, Bad Urach ist schon immer meine Heimat gewesen. (...) Für mich ist es Zuhause, Halt, Sicherheit. Der Ort der eigenen Wurzeln."

Özdemir: "Danke, liebe Heimatstadt"

Heimat sei viel mehr als Herkunft, schreibt Özdemir in einer Stellungnahme gegenüber dem SWR. Heimat könne immer schon da sein oder erst gefunden werden. Heimat könne fehlen und entstehen.

"Wer einen Ort seine Heimat nennt, darf sich sehr glücklich schätzen. Es ist wie eine erfüllte Sehnsucht. Mich bald Ehrenbürger von Bad Urach nennen zu dürfen, empfinde ich als großes Geschenk. Danke, liebe Heimatstadt. Danke, Bad Urach."

Der Bad Uracher Gemeinderat hatte die Ehrung des Bundesministers vor einigen Wochen in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Bürgermeister der Kurstadt Elmar Rebmann (SPD) bezeichnete Özdemir als Vorkämpfer gegen Rassismus, Antisemitismus und Extremismus. Der selbsternannte "anatolische Schwabe" setze sich seit vielen Jahren auch für eine bessere Integration von Musliminnen und Muslimen in Deutschland ein und poche stets darauf, dass Integration ein Geben und Nehmen sei, so Rebmann.

"Cem Özdemir hat sich nicht nur um seine Heimatstadt, sondern insbesondere aufgrund seines politischen Werdegangs um die Bundesrepublik Deutschland verdient gemacht."

Das sagen Bürger von Bad Urach

Schon vor der offiziellen Bekanntgabe hatte man in der Stadt über eine mögliche Ernennung Özdemirs zum Ehrenbürger gemunkelt. Die meisten Bad Uracherinnen und Bad Uracher freuen sich für den prominenten Politiker mit türkischen Wurzeln - für manche hat die Ernennung aber auch ein "leichtes Gschmäckle". Denn bald stehen die Kommunal- und Europawahlen an, und Özdemir wird als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehandelt.

Neben Özdemir gibt es einen weiteren prominenten Politiker, der zum Ehrenbürger der Stadt ernannt wurde: Bereits 2022 wurde der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Helmut Haussmann (FDP) geehrt. Haussmann war von 1988 bis 1991 unter Helmut Kohl Bundeswirtschaftsminister. Auch die Magura-Chefin Martha Munz-Magenwirth sowie der Sänger und Gründer der Herbstlichen Musiktage Hermann Prey zählen zu den Ehrenbürgern der Kurstadt.

Heimatstadt Bad Urach in emotionaler Bundestagsrede

Wie eng verbunden Cem Özdemir mit seiner Heimatstadt ist, zeigt er immer wieder auf der großen politischen Bühne. Im Februar 2018 hielt er im Bundestag eine Rede, die vom Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen 2018 zur "Rede des Jahres" gekürt wurde. Die emotionale Ansprache, die als "Wutrede" bezeichnet wurde, ging wie ein Lauffeuer durch die Medien. In Richtung der AfD plädierte Özdemir für demokratische Grundrechte und eine offene Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Spaltung. Özdemir betonte damals, dass seine Heimat klar hier ist.

Als Cem Özdemir im Dezember 2021 zum Bundeslandwirtschaftsminister ernannt wurde ging das SWR Studio Tübingen für die Landesschau in Özdemirs Heimatstadt Bad Urach auf Spurensuche. Dort lebt seine ehemalige Nachhilfelehrerin Irmgard Naumann. Sie steht bis heute in engem Kontakt mit ihm.

Kindheit historischer Altstadt aufgewachsen

Özdemirs Eltern waren Anfang der 1960er-Jahre aus der Türkei eingewandert und hatten sich erst in Deutschland kennengelernt. Sein Vater, Angehöriger der tscherkessischen Minderheit, wanderte 1963 als Gastarbeiter nach Deutschland aus und arbeitete in einer Textilfabrik im Schwarzwald, später bei Minimax in Bad Urach, einem Hersteller von Feuerlöschern. Seine Mutter, die aus der Weltstadt Istanbul stammte, unterhielt im elterlichen Wohnhaus in der Innenstadt von Bad Urach eine Änderungsschneiderei.

Von der Mittleren Reife zum Diplom-Sozialpädagogen

Cem Özdemir, der als Einzelkind aufwuchs, begann nach der Mittleren Reife eine Ausbildung zum Erzieher. Nach der Fachhochschulreife in Nürtingen studierte er Sozialpädagogik an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen Reutlingen (heute Evangelische Hochschule Ludwigsburg). Sein Studium schloss er 1994 als Diplom-Sozialpädagoge ab. Nebenbei arbeitete Özdemir als Erzieher in einem Jugendzentrum in Reutlingen und als freier Journalist.

Cem Özdemir beim Brezel backen in Bad Urach. SWR Miriam Plappert

Heimatstadt Bad Urach treu verbunden

Bis heute ist Özdemir seiner Heimatstadt eng verbunden. Er hält Kontakt zu ehemaligen Nachbarn aus seiner Kindheit, die heute Freunde sind. Und immer wieder sucht er Anlässe, um nach Bad Urach zu kommen. Bei seiner ersten offiziellen Visite als Bundeslandwirtschaftsminister in Bad Urach setzte sich Özdemir dafür ein, dass die Brezel zum "UNESCO Weltkulturerbe" ernannt wird.

Der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist regelmäßig in Bad Urach zu Gast. Hier in einer Kutsche mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Bündnis 90/Die Grünen) beim 300-Jahre-Schäferlauf-Jubiläum im Sommer 2023. dpa Bildfunk Stefan Puchner

Pflichttermin für Özdemir in Bad Urach: Schäferlauf

Alle zwei Jahre ist Özdemir traditionell Ehrengast beim Bad Uracher Schäferlauf. Auch beim 300-Jahre-Jubiläums-Schäferlauf im Sommer 2023 stattete Özdemir seiner Heimatstadt einen Besuch ab. Gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann fuhr Özdemir beim großen Umzug in einer Kutsche mit.

Ein Termin für die offizielle Verleihung der Ehrenbürgerwürde steht bis dato nicht fest. Noch sei man in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung, sagte ein Sprecher der Bad Uracher Stadtverwaltung. Ein Festakt sei für den Sommer vorgesehen.