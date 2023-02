SWR-Redakteur Henning Otte Henning Otte

War auf demselben Gymnasium wie Friedrich Merz - im berühmten Brilon. Aus dem Sauerland ging es für Henning Otte ins Schwabenland zum Studieren: Geschichte und Romanistik. Von Tübingen aus wechselte er in die französische Partnerstadt Aix-en-Provence und am Ende des Studiums noch nach Paris. Doch für die erste Berufsstation zog er in eine andere Hauptstadt: In Berlin heuerte Henning Otte bei der Nachrichtenagentur Reuters in der Online-Redaktion an.

Dann kam der Wechsel zur Deutschen Presse-Agentur. Zuerst Politikredakteur in Berlin, dann landespolitischer Korrespondent in Stuttgart. 2013 wurde er Landesbüroleiter für Baden-Württemberg und zwei Jahre später Chef der Politikredaktion in Berlin. Flüchtlingskrise, islamistischer Terror, Brexit, Trump, das Ende der Ära Merkel - eine intensive und prägende Zeit. Nach fünf Jahren in Berlin Rückkehr nach Stuttgart und dann: Wechsel zum SWR.

Seit 1. Januar 2023 ist der Nachrichtenjunkie in der Multimedialen Landespolitik in Stuttgart - eine schöne und spannende neue Herausforderung. Der weltweit einzige grüne Ministerpräsident muss schließlich gut beobachtet und kontrolliert werden - via Radio, Fernsehen und Online. Henning Otte ist mit einer Stuttgarterin verheiratet, sie haben zwei Kinder. Freut sich immer noch über ein Selfie mit Joe Biden, als dieser noch nicht US-Präsident und mal in München war.