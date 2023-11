In Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ist auf einer Landesstraße am frühen Montagmorgen ein Auto mit einem Laster kollidiert. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.

Ein 40 Jahre alter Mann ist bei einem Frontalcrash auf der Landesstraße 1230 im Stadtteil Türkheim in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen. Nach Angaben der Polizei war der 40-Jährige mit seinem Auto von Türkheim in Richtung Nellingen (Alb-Donau-Kreis) unterwegs, als er in einer Kurve ins Schleudern kam. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Obwohl der Autofahrer angeschnallt gewesen war, wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Lkw-Fahrer blieb unverletzt Der Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt. Er hatte mit dem Sattelzug Gefahrgut transportiert. Nach Angaben der Polizei wurde die Ladung nicht beschädigt. Straßenmeisterei und Feuerwehr kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. L1230 über mehrere Stunden voll gesperrt Der PKW wurde bei dem Unfall komplett zerstört, auch der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Laut Polizei beträgt der Schaden rund 60.000 Euro. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Landstraße 1230 den ganzen Vormittag voll gesperrt. Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter klären.