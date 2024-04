Sarah Schumacher schwingt den Schläger auf einem anderen Niveau: Die 24-Jährige aus Stuttgart ist Minigolf-Weltmeisterin. Ihr nächstes Ziel ist die Europameisterschaft.

Kurz konzentrieren, Schläger schwingen und eingelocht: Sarah Schumacher ist gut in Form. Auf der Minigolf-Anlage auf der Stuttgarter Uhlandshöhe darf der SWR die 24-Jährige begleiten, während sie von Bahn zu Bahn zieht. In der Szene ist sie ein bekanntes Gesicht, denn Sarah Schumacher ist Weltmeisterin in Minigolf.

Minigolf hat bei Weltmeisterin Sarah Schumacher Tradition

Seit sie sechs Jahre alt ist, spielt Sarah Schumacher Minigolf. So erfolgreich wie heute war sie allerdings nicht schon immer: "Ich war am Anfang richtig schlecht, ich habe immer verloren, das war super frustrierend". Nicht selten sind dann auch Tränen geflossen. Aber sie habe schon immer ein Ziel gehabt. "Ich will in die Nationalmannschaft", erzählt die Minigolferin.

Minigolf-Weltmeisterin Sarah Schumacher trainiert auf dem Minigolf-Platz auf der Stuttgarter Uhlandshöhe. SWR

Dass Sarah Schumacher gerade Minigolf für sich entdeckt hat, liegt auch an ihrer Familie. Ihr Opa hat den Minigolfclub in Tuttlingen mitgegründet, ihr Vater wurde 1999 sogar Deutscher Meister. Für Sarah war darum seit ihrer Jugend klar: "Ich will das Ganze auch erreichen" und: "Ich will besser werden als Papa".

Das hat sie wohl geschafft, laut der Statistik des Deutschen Minigolfsport-Verbands wurde Sarah Schumacher in ihrer Jugend mehrfache Weltmeisterin im Einzel und in der Mannschaft, 2022 wurde sie bei den Aktiven sogar Deutsche Meisterin.

Für jede Minigolf-Bahn den passenden Ball

Als Profi-Spielerin weiß Sarah Schumacher, dass zu ihrem Erfolg nicht nur eine gute Technik gehört – sondern auch der passende Ball. Darum hat sie gleich einen ganzen Koffer voll mit unterschiedlichen Spielbällen beim Training dabei. Je nach Bahn und Temperatur "weiß ich, wie ich die einsetzen kann, wie sie sich verhalten", erklärt Schumacher. Dabei hat sie auch ihre ganz persönlichen Lieblingsbälle.

Ist das Wetter kalt oder warm, hat die Bahn einen glatten oder rauen Belag? Minigolf-Weltmeisterin Sarah Schumacher aus Stuttgart hat für jede Bahn den passenden Ball. SWR

Minigolferin Sarah Schumacher trainiert in Stuttgart

Um auf ihrem Niveau zu bleiben, muss Sarah Schumacher regelmäßig ihre Schlagtechnik trainieren. Allerdings nicht unter der Woche, denn da studiert die Minigolferin. Trainiert wird am Wochenende kurz vor den Wettbewerben auf den jeweiligen Anlagen.

Auf der Uhlandshöhe in Stuttgart gelingt Sarah Schumacher auf fast allen Bahnen ein Ass. Nur bei einem Hindernis, bei dem man den Ball auf eine Wippe spielen muss, die dann den Ball in Richtung Loch lenkt, hat sie ihre Schwierigkeiten. Nicht schlimm, denn sie als Spielerin müsse sich an die Anlagen anpassen und nicht andersrum, sagt die Weltmeisterin.

Die Wippe will nicht runter: Minigolf-Weltmeisterin Sarah Schumacher aus Stuttgart hat Schwierigkeiten mit einem Hindernis auf der Minigolf-Anlage auf der Stuttgarter Uhlandshöhe. SWR

Weltmeisterin gibt Tipps fürs Minigolf

Weil die Minigolf-Szene klein ist, wird sie beim Trainieren häufig erkannt. Manche fragen auch nach der richtigen Schlaghaltung. Auf dem Youtube-Kanal der Minigolf-Anlage der Uhlandshöhe gibt die Weltmeisterin regelmäßig Tipps im Kurzvideo-Format.

Am wichtigsten sei es, aus dem Schulterbereich zu schlagen, nicht aus dem Handgelenk, erklärt Sarah Schumacher. Welche Hand den Schläger weiter unten greift, könne man sich selbst aussuchen, wichtig sei, beim Schlag leicht in die Knie zu gehen und dabei mit den Beinen und dem Schläger ein gleichschenkliges Dreieck zu bilden. Für den perfekten Schlag: Den Ball am besten mittig an seiner tiefsten Stelle treffen.

Minigolf-Europameisterschaft ist nächstes Ziel für Sarah Schumacher

Im Sommer findet zum ersten Mal die Europameisterschaft der Erwachsenen statt. Wenn sich die Mannschaft von Sarah Schumacher qualifiziert, fährt Sarah im Sommer zum Turnier nach Kroatien.

Ihr großes Ziel: Europameisterin werden. Dass die lange Winterpause sie davon abhalten könnte, das glaubt sie nicht: "Ich bin eine gute Spielerin und bin gut in Form". Natürlich gebe es viel Konkurrenz, doch bis zum Turnier ist noch Zeit. Solange kann sich die Weltmeisterin aus Stuttgart auf dem Minigolfplatz auf der Uhlandshöhe in Form bringen.