Kommunalwahl in Stuttgart: Stadtrat beim Plakatieren bedroht

Der Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano (Die Linke) ist vergangenen Samstag beim Plakatieren für die Kommunalwahl bedroht worden. Die Polizei bestätigte den Vorfall.

Linken-Stadtrat Luigi Pantisano war gerade beim Plakatieren für die Kommunalwahl in Stuttgart, als er am Samstag von einem Unbekannten bedroht wurde. Dies machte der Politiker selbst auf "X" öffentlich. Die Polizei bestätigte am Mittwoch den Vorfall.

Todesdrohung gegen Pantisano beim Plakatieren für Kommunalwahl

Pantisano war mit einer Begleiterin abends im Stadtteil West unterwegs, als ein Autofahrer neben ihnen anhielt und die beiden aus dem Auto heraus bedrohte. "Töten sollte man euch, nicht wählen", soll der Mann gesagt haben. Er fuhr daraufhin weiter.

Drohung gegen Stadtrat Pantisano: Polizei ermittelt nach

Wie Pantisano auf "X" schreibt, habe ein Passant die Bedrohungen des unbekannten Täters mitbekommen. Zwei Mal soll dieser seine Drohung ausgesprochen haben. "Ich frage mich, was mit Menschen los sein muss, die Politikern den Tod wünschen", so Pantisano auf "X". Erst vergangene Woche geriet Pantisano in die Schlagzeilen, weil er einen AfD-Kandidaten aufgrund eines Wahlplakats angezeigt hat. Auf diesem hat der AfD-Kandidat dafür geworben, durch sogenannte "Remigration" Wohnraum in Stuttgart schaffen zu wollen.

Zu dem Vorfall am vergangenen Samstag hat der Staatsschutz mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen.