per Mail teilen

Am Abend vor dem Eröffnungsspiel der EM sah der Fernsehturm ungewöhnlich aus. Das soll während des Turniers öfter geschehen.

Der Fernsehturm in Stuttgart hat am Vorabend des Eröffnungsspiels der Fußball-EM in Schwarz-Rot-Gold geleuchtet. Das werde ab jetzt jeden Abend während der EM-Zeit der Fall sein, sagte ein Sprecher. Die Beleuchtung soll beim Einsetzen der Dunkelheit beginnen und bis zum frühen Morgen zwischen 6 und 7 Uhr andauern. Während der EM-Zeit werden außerdem deutlich mehr Besucherinnen und Besucher als gewöhnlich im Fernsehturm erwartet.

Fernsehturm wurde extra mit Lampen ausgerüstet

Normalerweise sei es nicht möglich, den SWR-Fernsehturm in Stuttgart mit Farben zu beleuchten, sagte der Sprecher. Doch für die Europameisterschaft wurden nun zusätzliche Lampen an dem Turm angebracht. Zusätzliche Koste entstehen durch die Beleuchtung nicht, weil die Lampen bereits dem SWR gehören.

Am Donnerstagabend erleuchtete der Stuttgarter Fernsehturm passend zur diesjährigen Heim-EM in schwarz-rot-gold. Während der gesamten EM-Zeit wird der Fernsehturm jeden Abend in den Deutschland-Farben erleuchten. 7aktuell.de | Alexander Hald

Mehr Besucher zur EM-Zeit im Stuttgarter Fernsehturm erwartet

Jeden Monat besuchen demnach rund 25.000 Menschen den Fernsehturm in Stuttgart. Während dem Monat der Europameisterschaft rechnen die Betreiber mit 30.000 bis 35.000 Besuchern. Für die gesamte EM gelten weiterhin die regulären Öffnungszeiten. Sie sind von Montag bis Sonntag zwischen 10 bis 22 Uhr.

Im Fernsehturm selbst wird es kein Public Viewing geben, dafür aber in einem Biergarten unmittelbar davor. Dort werden alle Spiele der EM, die im Free-TV ausgestrahlt werden, auf einer großen Leinwand Open Air zu sehen sein.