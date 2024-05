per Mail teilen

Alina Klass Foto: Alina Klass

Alina Klass arbeitet multimedial im SWR Studio Stuttgart und produziert Beiträge für Fernsehen, Online und vor allem Radio. Am liebsten ist sie als Reporterin unterwegs und trifft gerne auf unterschiedliche Menschen, deren Geschichten sie erzählen darf. Bei der tagesaktuellen Berichterstattung fasziniert sie besonders, dass jeder Tag anders ist.

Vor dem SWR

In ihrer Heimat im Münsterland hat sie bei einem Privatradio-Sender ihre Leidenschaft zum Journalismus und Radio gefunden. Seitdem arbeitete sie für mehrere Privatradio-Sender und bei einer Regionalzeitung. Im März 2022 ist sie für ihr aktuelles Bachelor-Studium Crossmedia-Redaktion und Public Relations an der Hochschule der Medien nach Stuttgart gezogen. Während ihres Studiums sammelte sie bereits erste Moderationserfahrungen bei einem Online-Sender in Stuttgart und beim Studenten-Fernsehen.