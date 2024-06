Drei Männer sollen im Juli 2023 rassistische Parolen vom Dach des Inselbads verbreitet haben. Die Staatsanwaltschaft klagt sie jetzt wegen Volksverhetzung an.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart will drei junge Männer vor Gericht sehen. Sie wirft ihnen unter anderem Volksverhetzung vor. Das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt muss nun entscheiden, ob es ein Hauptverfahren eröffnet.

Vermummte hissten ein rassistisches Transparent

"Remigration für sichere Freibäder" stand auf einem Transparent auf dem Dach des Inselbads in Stuttgart-Untertürkheim. Laut Polizei brüllten drei vermummte Männer außerdem rechte Parolen, zündeten Pyrotechnik und schmissen Flugblätter. Nach kurzer Zeit sollen die schwarzgekleideten Männer wieder hinabgestiegen und mit einem Auto geflüchtet sein. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass es sich bei den Vermummten um drei Männer handelt, die zur Tatzeit zwischen 20 und 25 Jahre alt waren.

Waren sexuelle Übergriffe in Schwimmbädern Anlass?

Die Strafverfolgungsbehörde geht außerdem davon aus, dass der Vorfall eine Reaktion auf sexuelle Übergriffe junger Männer in Schwimmbädern war. Im vergangenen Jahr sorgten wiederholte Gewalttaten und größere Polizeieinsätze in Freibädern für Schlagzeilen. Diskussionen wurden vor allem durch Vorfälle in Berlin ausgelöst. Aber auch in Baden-Württemberg kam es zu Vorfällen, unter anderem im Inselbad in Untertürkheim. Bei diesen Vorfällen spielte auch immer ein Migrationshintergrund der beteiligten Männer eine Rolle.

Unwort des Jahres "Remigration" - was ist damit gemeint? Bei einem Geheimtreffen von Rechtsextremen bei Potsdam im November ging es nach Recherchen von "Correctiv" um sogenannte "Remigration". Bereits seit 2016 versuchen rechte Gruppierungen, diesen aus der Migrationsforschung stammenden neutralen Begriff ideologisch zu vereinnahmen, warnt die Jury des "Unworts des Jahres" - und hat "Remigration" kürzlich zum "Unwort des Jahres 2023" gekürt. Es handle sich um einen Euphemismus, also um einen beschönigenden Begriff: Tatsächlich gemeint sei damit die "Forderung nach Zwangsausweisung bis hin zu Massendeportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte".

Gruppierung "Identitäre Bewegung" soll hinter der Aktion stecken

Die drei Angeklagten sollen zu der Gruppe "Wackere Schwaben" gehören. Diese ist laut Polizei eine Untergruppe der rechtsextremen "Identitären Bewegung". Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet.