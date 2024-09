Andrea könnte die HdM, die Hochschule der Medien in Stuttgart, verändern. Andrea ist ein Roboter aus Japan. Das Gerät soll der HdM helfen zu erforschen, wie ein Androide mit seinem Umfeld interagiert. Prof. Christian Becker-Asano hat Andrea abgeholt und seit 2020 am "Institut für angewandte Künstliche Intelligenz" das "Humanoid Lab" aufgebaut, das neue Zuhause des Roboters. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich wollte von Prof. Becker-Asano wissen, was so ein Roboter kann - und was nicht.