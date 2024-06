Die Polizei in Stuttgart hat seit dem Start der EM am Freitag bereits fünf Drohnen vom Himmel geholt. Über dem Stadion und den Fan Zones gilt eine Flugverbotszone.

Während der Europameisterschaft in Stuttgart hat die Polizei jetzt schon insgesamt fünf Drohnen abgefangen. Davon waren es drei Drohnen am Sonntagabend beim Stadion und zwei Drohnen am Freitag in der Innenstadt. Auch die Besitzer der Drohnen wurden bereits ermittelt.

Menschen lassen Drohnen unüberlegt steigen - keine kriminelle Absicht

Dafür setzt die Polizei speziell ausgebildete Kräfte ein. Bislang seien die Drohnenflüge ohne kriminelle Hintergründe gewesen, so die Polizei. Viele Menschen wüssten scheinbar nicht, dass über dem Stadion und auch über den Fan Zones in der Innenstadt eine Flugverbotszone währed der EM gilt. Wer trotzdem eine Drohne in einer Flugverbotszone steigen lasse, begehe eine Straftat. Die Besitzer der Drohnen müssten daher mit Anzeigen rechnen.

Allerdings darf man Drohnen auch sonst nicht einfach in Wohngebieten, über öffentlichen Anlagen oder bei Veranstaltungen steigen lassen. Dafür braucht es eine Genehmigung. Außerdem brauchen Besitzer und Besitzerinnen eines solchen Flugobjekts gemäß den gesetzlichen Vorgaben der europäischen Drohnenverordnung generell bestimmte Nachweise, bevor sie eine Drohne im Luftraum nutzen dürfen.

Fußball-EM in Stuttgart: Polizei setzt auf Drohnen und Hubschrauber

Die Polizei setzt während der EURO in der Host City Stuttgart selbst vermehrt auf Drohnen - und Hubschrauber. Außerdem sei die Videoüberwachung ausgeweitet worden. Die Fußball-EM ist für die Polizei in Stuttgart eine Mammutaufgabe. An Tagen mit Hochrisikospielen - wie beispielsweise dann, wenn Ungarn in Stuttgart spielt - werden bis zu 2.500 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein.

Schon bereits seit Beginn der EM kreist auch ein Hubschrauber über Stuttgart, so Timo Brenner, Sprecher der Stuttgarter Polizei. Drohnenabwehr sei ein Thema dabei, aber: "Vom Luftraum aus haben wir natürlich einen sehr guten Überblick allgemein. Der Hubschrauber kann aktuelle Bilder auch direkt in den Führungsstab liefern, damit wir sehen: Wo sind mehr oder weniger Personen, und wo müssen wir gegebenenfalls mehr Einsatzkräfte hinschicken?"