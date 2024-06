In Stuttgart spielt am Mittwoch bei der EM Deutschland gegen Ungarn. Deshalb werden in der Innenstadt viele Straßen gesperrt, damit die Fans getrennt zum Stadion laufen können.

Es ist das zweite Gruppenspiel für Deutschland und Ungarn. Um 18 Uhr ist Anpfiff im Stuttgarter Stadion. Wer am Mittwoch zum Arbeiten in die Stuttgarter Innenstadt muss, zum Stadion oder zum Public Viewing will oder auch keinen Fußball mag und den vielen Fans entgehen möchte, sollte diese Sachen wissen:

Autos zu Hause lassen! Neckarpark ab 8 Uhr morgens dicht

Das Spiel Deutschland gegen Ungarn wird als Hochrisikospiel eingestuft. Deshalb haben die Veranstalter und die Polizei strenge Sicherheitsregeln aufgelegt und sperren Teile der Stadt schon frühzeitig am Mittwoch ab. Ab morgens 8 Uhr werden in Stuttgart-Bad Cannstatt rund um das Stadion deshalb die Mercedesstraße, Daimlerstraße, Benzstraße und Alte Untertürkheimer Straße komplett für Fahrzeuge abgeriegelt. Aber nicht nur in diesem Neckarpark-Areal sollten Pendler, Bevölkerung und Fans morgen ihre Autos stehen lassen.

Die Straßen rund ums Stadion sind gesperrt. Fans können ungestört von Bad Cannstatt bis zur Arena laufen. Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)

Ab ungefähr 13 Uhr bis 18 Uhr wird dann auch der Cityring dicht gemacht, heißt es von der Integrierten Verkehrsleitzentrale Stuttgart. Die B14/Cannstatter Straße entlang des Schlossgartens wird ganz gesperrt. Auch die B10 am Neckar entlang wird jeweils in Richtung Innenstadt gesperrt - sowohl von der Wilhelma-Seite (Neckartalstraße), als auch aus Richtung Esslingen kommend (Uferstraße). Die König-Karls-Brücke wird nur in Richtung Bad Cannstatt für Autos zugemacht. Und auch die Wolframstraße unter den Hauptbahnhofgleisen und durch den Schlossgarten wird Richtung B14 gesperrt.

Ebenfalls betroffen ist ab 13 Uhr die B27 im Bereich des Hauptbahnhofs. Dort wird die Heilbronner Straße stadtauswärts gesperrt, bis zum Milaneo. Und auch die Friedrichstraße wird in Richtung Rotebühlplatz zu sein, bis ungefähr zum Börsenplatz. Der Pragsattel sei zwar offen, aber nur stark eingeschränkt befahrbar, so die Stadt.

Wir wollen die Leute nicht draußen halten. Wir freuen uns, wenn die Fußballfans in die Stadt kommen - nur eben nicht mit dem Auto.

Die Verkehrsleitzentrale Stuttgart warnt davor, am Mittwochnachmittag mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen. Es gebe dann eigentlich kein Durchkommen mehr für Pendlerinnen und Pendler. Weil es auch keine Umleitungen geben wird, würden Autofahrerinnen und -fahrer nur von einer in die nächste Sperre geraten und feststecken. "Das ist tatsächlich eine Situation, wo uns auch mal das Personal ausgeht. Wir brauchen alle, um das zu wuppen", sagte Ralf Thomas, Chef der Verkehrsleitzentrale dem SWR. Er empfiehlt den ÖPNV zu nutzen, Fahrrad zu fahren, zu laufen oder im Home Office zu arbeiten.

Hinter dem Börsenplatz im Stuttgarter Stadtgarten an der Universität ist der große Treffpunkt für die deutschen Fans. Der DFB-Fanclub der Nationalmannschaft lädt dort zur gemeinsamen Auftaktveranstaltung ein. Mit einem DJ wird ab 11 Uhr für Stimmung gesorgt. Ab etwa 14:30 Uhr startet dort dann ein Fan-Walk, um gemeinsam durch die Stadt und über die gesperrte B14 zum Stadion zu laufen.

Damit sich die deutschen und ungarischen Fans nicht begegnen, sollen Ungarn-Fans sich um 12 Uhr im Mittleren Schlossgarten treffen. Von dort werden sie bereits ab 14 Uhr über die abgesperrten Straßen Richtung Stadion laufen, das seine Tore ab 15 Uhr öffnet.

Tausende ungarische Fans werden in Stuttgart erwartet. In Köln waren auch viele Fußballfans, die nicht als Hooligans kamen. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd (Archivbild)

Von den gesperrten Straßen sind auch die Busverbindungen durch die Innenstadt betroffen, die am Hauptbahnhof halten. Die Buslinien 40, 42 und 44, also die Innenstadtlinien, werden im Bereich des Hauptbahnhofs von etwa 11 bis 17 Uhr umgeleitet. Die Linien 43 und 47 werden durch die Verkehrssituation voraussichtlich auch beeinträchtigt sein, heißt es von der SSB (Stuttgarter Straßenbahnen). In den Bussen und Stadtbahnen müsse am Nachmittag mit vielen Leuten gerechnet werden, so die SSB. Gerade zu Stoßzeiten, wenn Feierabend und Fans aufeinandertreffen, dürften die Züge voll sein.

Wie die Polizei alles sicher hält zwischen all den vielen Fans, das hat der SWR am Sonntag begleitet, während ein Spiel in Stuttgart stattfand:

Auch in den Stadtbahnen und S-Bahnen wird es am Mittwoch deutlich voller als sonst. Es werden nach Schätzungen rund 100.000 Menschen erwartet, die zum Spiel und zum Public Viewing in den Fan-Zonen in die Stadt kommen. Wer keine vollen Bahnen mag, sollte nach Möglichkeit die Innenstadt meiden oder am frühen Vormittag anreisen. Denn neben dem EM-Spiel, das ab 18 Uhr in der Stuttgarter Arena stattfindet, werden auf dem Schlossplatz auch noch die Partien Kroatien gegen Albanien (15 Uhr) und Schweiz gegen Schottland (21 Uhr) übertragen. Deshalb fahren am Mittwoch auch mehr Stadtbahnen und S-Bahnen. Insgesamt werden 366 Sonderzüge mit zusätzlichen Sitzplätzen bei der S-Bahn eingesetzt, heißt es von einem Bahn-Sprecher. Damit könnte die Stuttgart Arena fast dreimal gefüllt werden.

Stadion: Verschiedene Haltestellen nutzen und laufen

Schlaues Umsteigen lohnt sich, um den Massen zu entkommen. Wer mit der S-Bahn Richtung Stadion anreist und bis zur Haltestelle Neckarpark fahren will, muss dafür immer auf die S1 Richtung Plochingen/Kirchheim umsteigen. Da dies am Hauptbahnhof viele wollen, empfiehlt es sich, auch die anderen Tunnelhaltestellen zum Umsteigen zu nutzen, zum Beispiel schon Schwabstraße oder Feuersee.

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) rät außerdem dazu, alle drei Haltestellen rund ums Stadion zu nutzen. Reisende in der S2 oder S3 sollten am besten in Bad Cannstatt aussteigen und von dort laufen, statt noch mit der S1 bis Neckarpark zu fahren.

Rund um die vier Fanzonen in der Innenstadt gibt es mehrere geschickte Stadtbahn-Haltestellen. Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)

Weg zum Public Viewing: Haltestelle Charlottenplatz zeitweise eingeschränkt

Wer zum Public Viewing auf dem Schlossplatz will, sollte früh genug da sein: Die Schlangen an der Sicherheitskontrolle sind meist lang. Um nicht in der engen Masse direkt am Schlossplatz oder Hauptbahnhof aus der Bahn zu steigen, lohnt es sich auch andere Haltestellen wie Rotebühlplatz, Staatsgalerie, Rathaus und Börsenplatz zu nutzen oder an der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte auszusteigen und von dort bis zur Fan-Zone zu laufen.

Laut SSB wird der Charlottenplatz am Mittwoch während der Anreise aber teilweise schlecht an den Schlossplatz angebunden sein. Wegen eines Staatsbesuchs ist die Erreichbarkeit der Haltestelle eingeschränkt. Zum Spiel im Stadion werden nämlich unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán erwartet. Veranstalter der Host City in.Stuttgart rechnet wie am Freitag zum Auftakt der EM mit einer sehr vollen Innenstadt und der vollen Belegung der 30.000 Plätze beim Public Viewing in der Fan-Zone auf dem Schlossplatz.

Beim EM-Spiel gegen die Schweiz hatten die ungarischen Ultras Pyrotechnik mit ins Stadion gebracht. dpa Bildfunk Rolf Vennenbernd

Einzelne Gruppen der ungarischen Fans gelten als gewaltbereit. Deswegen wurde das Spiel von der Polizei und der Europäischen Fußball-Union UEFA als Hochrisikospiel eingestuft. Insgesamt werden etwa 15.000 bis 20.000 Anhänger des ungarischen Teams in Stuttgart erwartet. Die Polizei setzt mehr als 2.500 Beamtinnen und Beamte rund um das Spiel ein, die für Sicherheit sorgen. Diese werden auch die beiden Fan-Lager voneinander getrennt halten. Sollte es trotz der Trennung zu Auseinandersetzungen kommen, stehe "die Polizei mit starken und robusten Kräften bereit, um schnell und zielgerichtet einschreiten zu können und die Lage schnell wieder zu beruhigen", teilte die Polizei Stuttgart mit.

Die Polizei überwache die Fan-Zonen, das Stadion und den Luftraum in Stuttgart auch mit Kameras und Hubschraubern und sorge dafür, dass auch aus der Luft alles sicher ist während den Spielen, sagte die Stuttgarter Polizei dem SWR.